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      Американские сенаторы подготовили санкции против "Северного потока-2"

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      Для компаний занимающихся строительством "Северного потока-2" подготовили новые санкции
      Для компаний занимающихся строительством "Северного потока-2" подготовили новые санкции / Фото из открытых источников

      Сенаторы Тед Круз (республиканец) и Джин Шахин (демократ) подготовили законопроект о санкциях против европейских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

      Журнал Foreign Policy сообщил о подготовке соответствующих ограничений со ссылкой на копию документа. Сам документ пока не обнародован, однако Bloomberg со ссылкой на собственные источники подтвердили его существование.

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      Ограничения направлены против судов, используемых для прокладки глубоководных трубопроводов, у западных энергетических компаний и которые орендует Россия для строительства "Южного потока-2". Предпринимателям, которые продают или сдают в аренду такие суда, сенаторы предлагают запретить въезд в США, а также заморозить их активы в этой стране.

      Законопроект содержит также санкции против лиц, оказывающих финансовую или техническую поддержку или страхование этих судов.

      Проект документа предусматривает контроль над двумя компаниями, которые получили контракты на прокладку труб для "Северного потока-2": швейцарской Allseas и итальянской Saipem. Авторы инициативы призывают также усилить давление на "Газпром" и пять компаний-партнеров по проекту Uniper и Wintershall из Германии, Anglo-Dutch Shell, OMV из Австрии и Engie из Франции.

      Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Ґрейсфальди. Уже построено примерно 1170 километров газопровода.

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты уверяют, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости США Водный транспорт Санкции Новости России Северный поток-2 Новости политики
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