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      Европарламент утвердил газовую директиву против "Северного потока-2": что это означает

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      Европарламент утвердил газовую директиву против "Северного потока-2"
      Европарламент утвердил газовую директиву против "Северного потока-2" / hromadske.ua

      Европарламент одобрил обновленную газовую директиву ЕС. Она распространяет действие европейского энергетического законодательства на морские газопроводы, в частности "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины.

      Для того, чтобы новое газовое законодательство вступило в силу, его еще должен одобрить Совет ЕС, а решение об этом должны опубликовать в официальном журнале Евросоюза, сообщили в пресс-службе Европарламента.

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      Что предусматривают изменения в Газовую директиву? Они предусматривают распространение действия Газовой директивы на газопроводы из третьих стран только на те секции, которые расположены на территории страны, где труба подключается к газотранспортной системе Евросоюза. В ситуации с "Северным потоком-2" это будет означать, что за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать, под наблюдением Еврокомиссии, – Германия. То есть, Газпром не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

      К слову, дочерняя компания российского Газпрома, которая занимается строительством морского газопровода в обход Украины – "Северного потока-2" – изучает возможность уклониться от новой европейской газовой директивы.

      Чем грозит решение Газпрома? Если новую дочернюю компанию создадут и передадут ей последние 50 километров морского газопровода, которые предшествуют выходу труб на берег Германии, то европейская газовая директива не сможет распространяться на весь "Северный поток-2", а сам Газпром сможет сохранить полный контроль над трубопроводом.

      Что такое "Северный поток-2"? Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух нитей газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.


      Где проходит "Северный поток-2;"

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты убеждают, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Газ Северный поток-2 Евросоюз Европарламент
      Источник: 24 канал
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