Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила во вторник, что ее правительство готово пойти на некоторые уступки для достижения согласия по плану выхода Великобритании из Европейского союза, одна из них – голосования о проведении второго референдума.

Сама же премьер подчеркнула, что она против повторного референдума. Кроме того, этот пункт будет включен в постановления по соглашению с ЕС и одобрить его можно будет только вместе с самим соглашением, сообщило издание The Independent.

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Мэй также отметила, что в начале июня она собирается представить Палате общин "новое соглашение по Brexit". Глава британского правительства выразила надежду, что изменения в документе, которые уже трижды отклонял парламент, помогут ей получить поддержку. Мэй назвала свою инициативу "последним шансом" преодолеть застой в ситуации вокруг выхода страны из Евросоюза.

В новый проект соглашения будет добавлено положение, согласно которому парламент сможет провести голосование о том, что Великобритания сможет на время остаться в таможенном союзе ЕС.

В минувшую пятницу, 17 мая, оппозиционная Лейбористская партия объявила о провале переговоров, которые продолжались шесть недель, по соглашению Терезы Мэй с ЕС. Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал искать выход из тупика.

На прошлой неделе Мэй пообещала согласовать график выборов нового лидера британского парламента в ближайшие несколько недель.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019, однако после трех неудачных голосований о соглашению по Brexit в британском парламенте, сроки перенесли на 31 октября. Четвертое голосования в парламенте запланировано на июнь.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, тогда как 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.