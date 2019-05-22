Мей погодилася провести голосування щодо повторного референдуму по Brexit

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила у вівторок, що її уряд готовий піти на деякі поступки задля досягнення згоди щодо плану виходу Великобританії з Європейського союзу, одна з них – голосування про проведення другого референдуму.

Сама ж прем'єр наголосила, що вона проти повторного референдуму. Крім того, цей пункт буде включений до постанови за згодою з ЄС і схвалити його можна буде тільки разом з самою угодою, повідомило видання The Independent.

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Мей також зазначила, що на початку червня вона збирається представити Палаті громад "нову угоду по Brexit". Глава британського уряду висловила сподівання, що зміни у документі, які вже тричі відхиляв парламент, допоможуть їй отримати підтримку. Мей назвала свою ініціативу "останнім шансом" подолати застій в ситуації навколо виходу країни з Євросоюзу.

У новий проект угоди буде додано положення, згідно з яким парламент зможе провести голосування про те, що Великобританія зможе на якийсь час залишитися у митному союзі ЄС.

У минулу п'ятницю, 17 травня, опозиційна Лейбористська партія оголосила про провал переговорів, які тривали шість тижнів, щодо угоди Терези Мей з ЄС. Лідер лейбористів Джеремі Корбін закликав шукати вихід з глухого кута.

Минулого тижня Мей пообіцяла узгодити графік виборів нового лідера британського парламенту у найближчі кілька тижнів.

Великобританія повинна була покинути ЄС 29 березня 2019 року, проте після трьох невдалих голосувань за угодою по Brexit у британському парламенті, терміни перенесли на 31 жовтня. Четверте голосування в парламенті заплановано на червень.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.