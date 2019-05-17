Дату відставки Мей визначать після голосування за угоду щодо Brexit

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей пообіцяла узгодити графік виборів нового лідера у найближчі кілька тижнів.

Видання Independent повідомило, що високопоставлені члени комітету провели зустріч з Мей на тлі зростаючого тиску на неї з приводу оголошення дати відставки.

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Голова комітету Грем Бреді повідомив, що він знову зустрінеться з Мей у червні, щоб узгодити графік виборів нового лідера після голосування за угоду щодо Brexit.

Мей сповнена рішучості забезпечити наш вихід з Європейського Союзу і присвячує свої зусилля забезпеченню другого слухання угоди, що почнеться 3 червня 2019 року,

– заявив він.

Бреді наголосив, що Тереза Мей вже в найближчі дні може призначити дату своєї відставки.

У кінці березня вона заявила, що подасть у відставку з поста прем'єр-міністра, якщо британський парламент схвалить угоду щодо Brexit. До цього вона вже тричі безуспішно намагалася провести її через парламент. Наступна спроба затвердити угоду відбудеться на початку червня.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

Офіційно Великобританія повинна була вийти з ЄС 29 березня 2019 року. Однак британські політики не змогли домовитися про те, коли і як країна відокремиться від Євросоюзу, а також чи потрібно взагалі це робити, що призвело до урядової кризи.

На екстреному саміті у Брюсселі лідери країн-членів ЄС узгодили нову дату виходу Великобританії зі складу співтовариства – 31 жовтня. У багатьох британців ці новини викликали асоціації з Хелловіном, який відзначають у цей же день – а саме жахи та переляк.