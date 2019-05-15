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      Британський парламент голосуватиме за угоду щодо Brexit на початку червня

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      Уряд Британії планує затвердити угоду про Brexit у червні
      Уряд Британії планує затвердити угоду про Brexit у червні / Фото з відкритих джерел

      Проект угоди про умови виходу Великобританії з Євросоюзу буде знову винесено на голосування британського парламенту в перший тиждень червня.

      У вівторок прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей провела переговори з лідером опозиційної партії Джеремі Корбіном, повідомило видання AFP. Після цього прес-секретар Мей повідомив, що 3 червня у Палату громад британського парламенту буде подано законопроект угоди про умови Brexit.

      Читайте також: Туск: Вірогідність, що Британія скасує Brexit, зросла

      Ратифікація проекту дозволить закріпити на законодавчому рівні план британського прем'єра щодо реалізації процесу припинення членства країни в ЄС. Позиція сторін така, що це необхідно зробити, якщо Великобританія збирається покинути ЄС до настання літніх парламентських канікул.

      Сьогодні ввечері прем'єр-міністерка зустрілася з лідером опозиції в Палаті громад, щоб наочно продемонструвати нашу рішучість довести переговори до кінця і реалізувати результат референдуму про вихід з ЄС,
      – зазначив представник Мей.

      Він додав, що переговори між Мей та лідером опозиції були корисними і конструктивними. У середу переговори продовжаться на офіційному рівні, з метою отримати стабільну більшість у парламенті, щоб забезпечити безпечне проходження законопроекту угоди про вихід і швидке припинення членства Великобританії в ЄС.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Офіційно Великобританія повинна була вийти з ЄС 29 березня 2019 року. Однак британські політики не змогли домовитися про те, коли і як країна відокремиться від Євросоюзу, а також чи потрібно взагалі це робити, що призвело до урядової кризи.

      На екстреному саміті у Брюсселі лідери країн-членів ЄС узгодили нову дату виходу Великобританії зі складу співтовариства – 31 жовтня. У багатьох британців ці новини викликали асоціації з Хелловіном, який відзначають у цей же день – а саме жахи та переляк.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Великобританія Євросоюз Європа Тереза Мей Brexit
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