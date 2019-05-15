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      Британский парламент будет голосовать за соглашение о Brexit в начале июня

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      Правительство Великобритании планирует утвердить соглашение о Brexit в июне
      Правительство Великобритании планирует утвердить соглашение о Brexit в июне / Фото з відкритих джерел

      Проект соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза будет вновь вынесен на голосование британского парламента в первую неделю июня.

      Во вторник премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй провела переговоры с лидером оппозиционной партии Джереми Корбином, сообщило издание AFP. После этого пресс-секретарь Мэй сообщил, что 3 июня в Палату общин британского парламента будет представлен законопроект соглашения об условиях Brexit.

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      Ратификация проекта позволит закрепить на законодательном уровне план британского премьера по реализации процесса прекращения членства страны в ЕС. Позиция сторон такова, что это необходимо сделать, если Великобритания собирается покинуть ЕС до наступления летних парламентских каникул.

      Сегодня вечером премьер-министр встретилась с лидером оппозиции в Палате общин, чтобы наглядно продемонстрировать нашу решимость довести переговоры до конца и реализовать результат референдума о выходе из ЕС,
      – отметил представитель Мэй.

      Он добавил, что переговоры между Мэй и лидером оппозиции были полезными и конструктивными. В среду переговоры продолжатся на официальном уровне, с целью получить стабильное большинство в парламенте, чтобы обеспечить безопасное прохождение законопроекта соглашения о выходе и быстрое прекращение членства Великобритании в ЕС.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному кризису.

      На экстренном саммите в Брюсселе лидеры стран-членов ЕС согласовали новую дату выхода Великобритании из состава сообщества – 31 октября. Во многих британцев эти новости вызвали ассоциации с Хэллоуином, который отмечают в этот же день – а именно ужасы и страх.

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      Теги: Новости политики Великобритания Европа Евросоюз Тереза Мэй Brexit
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