Туск: Вероятность, что Британия отменит Brexit, выросла

Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что вероятность отказа Великобритании выйти из состава Евросоюза после второго референдума колеблется в пределах 20%-30%.

По его словам, после референдума в стране в 2016 году в Евросоюзе думали, что, признав его результаты, вопрос можно закрыть. Но события, которые разворачиваются вокруг Brexit, говорят об обратном, передает The Guardian.

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"Сегодня шанс того, что Brexit все же не состоится, по моему мнению, составляет от 20% до 30%. Это много", – сказал Туск.

Если Британия выйдет из ЕС, то, по мнению главы Европейского Совета, это сильно будет отличаться от того Brexit, о котором заявляли его апологеты три года назад.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному кризису.

На экстренном саммите в Брюсселе лидеры стран-членов ЕС согласовали новую дату выхода Великобритании из состава сообщества – 31 октября. У многих британцев эти новости вызвали ассоциации с Хэллоуином, который отмечают в этот же день – а именно ужас и испуг.