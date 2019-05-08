Мэй не собирается в отставку с поста премьер-министра как минимум до осени, – The Times

Премьер-министерка Великобритании Тереза Мэй не уйдет в отставку до осени, когда состоится ежегодный партийный съезд правящей Консервативной партии.

Издание сообщает, что премьерская канцелярия разрабатывает план нового крайнего срока для решения ситуации вокруг Brexit, согласно которому Мэй может рассчитывать сохранить за собой пост главы кабинета министров на дополнительные четыре месяца по сравнению с теми условиями, которые ей накануне предложил глава комитета Консервативной партии Грэм Брейди.

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Ранее Брейди порекомендовал Мэй ускорить процесс ухода с поста и объявить об отставке к уходу Палаты общин на летние каникулы, которые обычно начинаются в конце июля.

Если же глава правительства не сделает свою должность вакантной до середины июля, то депутаты-консерваторы не успеют провести предварительные избирательные процедуры годового роспуска парламента. Расчет противников Мэй заключался в том, что если до парламентских каникул удастся отобрать двух претендентов на лидерство, то их кандидатуры можно будет предложить на выбор простым избирателям страны.

Результаты голосования с их участием и планировалось объявить на съезде консерваторов, который должен пройти с 29 сентября по 2 октября. Теперь реализовать такой график будет практически невозможно.

Отмечается, что представитель канцелярии Мэй все же назвал переговоры с оппозиционной Лейбористской партией о реализации Brexit конструктивными.

К слову, на экстренном саммите в Брюсселе лидеры стран-членов ЕС согласовали новую дату выхода Великобритании из состава сообщества – 31 октября. Во многих британцев эти новости вызвали ассоциации с Хэллоуином, который отмечают в этот же день – а именно ужасы и страх.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.