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      Brexit снова перенесли: что это значит и как отреагировали британцы

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      На экстренном саммите в Брюсселе лидеры стран-членов ЕС согласовали новую дату выхода Великобритании из состава сообщества – 31 октября. У многих британцев эти новости вызвали ассоциации с Хэллоуином, который отмечают в этот же день – а именно ужас и испуг.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал британский корреспондент "Радио Свобода" Олесь Ковач.

      Читайте также: Саммит ЕС разрешил отложить Brexit до 31 октября

      По его словам, большинство британцев не скрывает того, что Brexit начинает превращаться в фарс. И это касается не только ярых сторонников выхода страны из Евросоюза.

      Что такое Brexit?
      Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Перенос Brexit означает, что в ближайшее время Британия таки не покинет ЕС, пояснил Ковач.

      По мнению ряда британских обозревателей, факт продления крайнего срока до 31 октября значительно увеличивает вероятность того, что страна вообще может никогда не выйти из ЕС,
      – подчеркнул журналист.

      И добавил, что все это можно обосновать двумя простыми вопросами. Первое: Палата общин британского парламента таки проголосует за новое соглашение о выходе из ЕС. Очень вероятно, что нет.

      Ковач вспомнил, что в прошлый раз, когда Мэй пыталась представить свой план на рассмотрение парламентариев, ей не хватило 30 голосов для абсолютного большинства. Выглядит так, что на этот раз поддержка может быть еще меньше.

      Тереза Мей
      Британский премьер-министр Тереза Мэй на саммите в Брюсселе

      Второй вопрос касается того, согласится ли Евросоюз, уже почти традиционно, продлить крайний срок еще раз – даже после 31 октября, отметил корреспондент "Радио Свободы".

      Несмотря на недовольные лица лидеров стран ЕС, в частности французского президента Эммануэля Макрона и премьера Нидерландов Марка Рютте, вполне вероятно, что ЕС таки согласится. И все это дальше будет продолжаться, с этаким привкусом трагикомедии,
      – предположил Ковач.

      Очередное глубокое разочарование – именно так, по словам Ковача, можно описать реакцию британских парламентариев на новости, которые Мэй привезла из Бельгии. Ведь это означает, что сага о Brexit будет продолжаться и дальше.

      "Соглашаясь с Brexit на Хэллоуин, Тереза Мэй нарушила одно из своих главных обещаний: подать в отставку, если крайний срок выхода из ЕС снова будет перенесено. Однако, согласно источникам внутри Консервативной партии, уже до конца сентября 2019 года британская премьер может прекратить свое председательство в ней", – подытожил журналист.

      blog_ava
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      Теги: Евросоюз Великобритания Brexit
      Источник: 24 канал
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