03:02
11 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина все игнорируют. За мат – тюрьма
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 апреля
      Вести.UA: Останется ли Луценко на должности. Каких зверят коллекционирует Мосийчук
      Вєсті.UA
      19:41, 10 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 2
      Згадати все
      21:39, 10 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Саммит ЕС разрешил отложить Brexit до 31 октября

      4 Читати новину українською
      Следующий шаг за правительством Великобритании
      Следующий шаг за правительством Великобритании / Фото из открытых источников

      Лидеры 27 стран – членов Евросоюза согласовали на экстренном саммите в Брюсселе новую дату выхода Великобритании из состава сообщества. При этом окончательное решение будет принято после промежуточных переговоров с Лондоном в июне.

      Теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна дать согласие на изменение планов, отмечает CNN.

      Читайте также: В Великобритании начали выдавать документы без упоминания о ЕС

      27 стран ЕС согласовали отсрочку статьи 50. Я сейчас встречусь с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для согласования с правительством,
      – написал он.

      Дональд Туск, Саміт ЄС
      Лидеры стран ЕС на саммите об отсрочке Brexit

      Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному кризису. Если британскому парламенту не удастся договориться о сделке, процедура выхода начнется уже 12 апреля.

      Что надо знать о Brexit?Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% лиц, принявших участие в волеизъявлении.

      blog_ava
      Российская блокада в Керченском проливе: ЕС, Канада и США озвучили свою позицию
      10 апреля
      465
      Теги: Дональд Туск Европа Brexit Великобритания Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Барселона" минимально победила "Манчестер Юнайтед" на выезде: видео
      сегодня , 00:07 "Барселона" минимально победила "Манчестер Юнайтед" на выезде: видео
      58
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      10 апреля , 22:45 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 18329
      Главные новости 10 апреля: свежие анализы кандидатов и запрет на товары из РФ
      10 апреля , 22:13 Главные новости 10 апреля: свежие анализы кандидатов и запрет на товары из РФ
      636
      Давно пора: запретят ли в Киеве портить исторические здания?
      10 апреля , 22:00 Давно пора: запретят ли в Киеве портить исторические здания?
      Лев Парцхаладзе 484
      Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
      10 апреля , 21:03 Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
      Олег Тичинський 106
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Как живет кит: ученые прикрепили камеру к спине животного
       19 апреля 2017 , 17:55
      Бюджетная мобилка от Nokia появится в Украине осенью
       4 июня 2015 , 20:50
      У берегов Анталии обнаружили торговое судно, затонувшее более трёх тысяч лет назад
       сегодня , 01:45
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук