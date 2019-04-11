Саммит ЕС разрешил отложить Brexit до 31 октября
Лидеры 27 стран – членов Евросоюза согласовали на экстренном саммите в Брюсселе новую дату выхода Великобритании из состава сообщества. При этом окончательное решение будет принято после промежуточных переговоров с Лондоном в июне.
Теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна дать согласие на изменение планов, отмечает CNN.
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27 стран ЕС согласовали отсрочку статьи 50. Я сейчас встречусь с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для согласования с правительством,
– написал он.
Лидеры стран ЕС на саммите об отсрочке Brexit
Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному кризису. Если британскому парламенту не удастся договориться о сделке, процедура выхода начнется уже 12 апреля.
Что надо знать о Brexit?Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% лиц, принявших участие в волеизъявлении.