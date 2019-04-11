Саміт ЄС дозволив відкласти Brexit до 31 жовтня

Лідери 27 країн – членів Євросоюзу узгодили на екстреному саміті в Брюсселі нову дату виходу Великобританії зі складу співтовариства. При цьому остаточне рішення буде прийнято після проміжних переговорів з Лондоном у червні.

Тепер прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей повинна дати згоду на зміну планів, зазначає CNN.

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27 країн ЄС узгодили відстрочку статті 50. Я зараз зустрінуся з прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей для узгодження з урядом країни,

– написав він.



Лідери країн ЄС на саміті щодо відтермінування Brexit

EU27 has agreed an extension of Art. 50. I will now meet PM @theresa_may for the UK government's agreement. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 10 квітня 2019 р.

Офіційно Великобританія повинна була вийти з ЄС 29 березня 2019 року. Однак британські політики не змогли домовитися про те, коли і як країна відокремиться від Євросоюзу, а також чи потрібно взагалі це робити, що призвело до урядової кризи. Якщо британському парламенту не вдасться домовитися про угоду, процедура виходу почнеться вже 12 квітня.

Що треба знати про Brexit?Це вихід Великої Британії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.