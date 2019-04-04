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      Британські депутати підтримали перенесення Brexit

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      Британські депутати підтримали перенесення Brexit
      Британські депутати підтримали перенесення Brexit / Фото з відкритих джерел

      Нижня палата британського парламенту проголосувала за законопроект, який зобов'язує уряд попросити у Євросоюзу знову відтермінувати Brexit.

      З перевагою в один голос законопроект підтримали 313 парламентарів, проти були 312, пише AP.

      Читайте також: Доведені до відчаю: що чекає на Британію після відхилення угоди про Brexit

      4 квітня законопроект представлять на розгляд Палати лордів. У законі йдеться і про те, що Британія не може покинути ЄС без угоди.

      До слова, прем'єрка Тереза Мей сказала, що буде просити ЄС про продовження терміну дії Brexit, аби запобігти хаотичному та економічно неблагополучному виходу 12 квітня.

      Як відреагували в ЄС? Лідери ЄС з обережністю привітали спроби британців. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що працюватиме "до останньої години", щоб забезпечити належний Brexit, але підкреслила, що "ці рішення мають бути досягнуті перш за все в самій Британії".

      Мей прагне переконати Брюссель відкласти Brexit до 22 травня. Вона хоче уникнути участі Великобританії у виборах до Європарламенту, які пройдуть 23-26 травня.

      Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Британія не отримає жодних додаткових коротких відтермінувань Brexit, якщо її парламент не ратифікує угоду про вихід до 12 квітня.

      Тож у Британії є час до 12 квітня, щоб запропонувати план ЄС, або країна вийде без угоди.

      Що треба знати про Brexit?Це вихід Великої Британії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.

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      Теги: Новини політики Євросоюз Великобританія Brexit Тереза Мей
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