Британские депутаты поддержали перенос Brexit

Нижняя палата британского парламента проголосовала за законопроект, который обязывает правительство попросить у Евросоюза вновь отсрочить Brexit.

С перевесом в один голос законопроект поддержали 313 парламентариев, против были 312, пишет AP.

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4 апреля законопроект представят на рассмотрение Палаты лордов. В законе говорится и о том, что Британия не может покинуть ЕС без соглашения.

К слову, премьер-министр Тереза Мэй сказала, что будет просить ЕС о продлении срока действия Brexit, чтобы предотвратить хаотичный и экономически неблагополучный выход 12 апреля.

Как отреагировали в ЕС? Лидеры ЕС с осторожностью приветствовали попытки британцев. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет работать "до последнего часа", чтобы обеспечить надлежащий Brexit, но подчеркнула, что "эти решения должны быть достигнуты прежде всего в самой Британии".

Мэй стремится убедить Брюссель отложить Brexit до 22 мая. Она хочет избежать участия Великобритании в выборах в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Британия не получит никаких дополнительных коротких отсрочек Brexit, если ее парламент не ратифицирует соглашение о выходе к 12 апреля.

Поэтому у Британии есть время до 12 апреля, чтобы предложить план ЕС, либо страна выйдет без соглашения.

Что нужно знать про Brexit?Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% лиц, принявших участие в волеизъявлении.