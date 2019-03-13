Доведені до відчаю: що чекає на Британію після відхилення угоди про Brexit

Парламент Великої Британії вдруге провалив голосування за угоду щодо Brexit. Тепер обговорюють два основні варіанти розвитку подій: вихід з ЄС без угоди та відтермінування Brexit. Однак ними все не обмежується. Розповідаємо, як може розвиватися ситуація далі та чи можливе "скасування" виходу Британії з Євросоюзу.

Голосування за новий варіант запропонованої Терезою Мей угоди щодо виходу Британії з Європейського союзу знову закінчилося провалом – 391 парламентар проголосував проти, за – 242. Що чекає на Британію далі?

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Варіант перший: "хаотичний Brexit"

Тереза Мей після провального голосування оголосила, що наступною буде пропозиція про вихід з ЄС без угоди. Вона зазначила, що чітко усвідомлює потенційні збитки такого розвитку подій, тому проситиме Палату громад голосувати проти.

У ЄС такі кроки сприймають негативно. Зокрема, керівник переговорної групи Євросоюзу з Brexit Мішель Барньє уже виключив застосування перехідного періоду у такому разі.

"Здається, є небезпечна ілюзія, що Велика Британія може виграти від переходу за відсутності угоди про вихід. Дозвольте мені пояснити: єдина правова основа для перехідного періоду – це угода про вихід. Відсутність угоди означає відсутність перехідного періоду", – зазначив він.

Listening to debate in @HouseofCommons : there seems to be a dangerous illusion that the UK can benefit from a transition in the absence of the WA.

Let me be clear: the only legal basis for a transition is the WA. No withdrawal agreement means no transition. — Michel Barnier (@MichelBarnier) 12 березня 2019 р.

Низка політичних оглядачів уже висловили переконання, що "хаотичний" Brexit підтримано не буде.

Так, експерт Майдану закордонних справ Олександр Хара у коментарі 24 каналу зазначив, що такий розвиток подій невигідний ні Британії, ні Євросоюзу.

За його словами, наслідки виходу без угоди означають невизначеність щодо великої кількості питань, зокрема в бізнесі: питання митниці, переміщення товарів і послуг, фінансів тощо. Все це "зависає" і ніхто не знатиме, в якому режимі працювати. Уже відбувається відтік бізнесу, фінансового і банківського сектору великих компаній з Британії до інших європейських країн. І таке рішення буде просто посилювати цей процес, оскільки бізнес не любить невизначеність. Це вдарить по кишенях, у тому числі, звичайних британців.

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І прихильники, і противники виходу з ЄС все ж за те, щоб угода була. Просто існують різні бачення того, якою вона має бути.

Варіант другий: відтермінування

У разі, якщо британські парламентарі не підтримають вихід із Євросоюзу без угоди, то відбудеться голосування за відтермінування Brexit. Цей варіант є більш імовірним, оскільки у ЄС уже говорили, що готові дати Великій Британії відстрочку. Зокрема, очільник Європейської ради Дональд Туск уже заявляв, що вважає розумним таке рішення.

Проте голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер напередодні повторного голосування зазначив, що "третього шансу вже не буде".

Будемо відвертими: або ця угода, або Brexit може взагалі не відбутися. Більше не буде нових інтерпретацій і не буде нових запевнень про запевнення,

– наголосив він.

Також у британських ЗМІ з’явилися повідомлення, що влада ЄС розглядає можливість введення штрафних санкцій для Великої Британії у разі відстрочки процедури виходу країни з Євросоюзу. Так, відстрочка Brexit може коштувати британському уряду 1 мільярд фунтів в місяць.

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За словами Олександра Хари, ЄС може дати час Британії принаймні до травня. Довше – навряд: починається вже виборча кампанія до Європарламенту і якщо до цього вони ще можуть почекати, то пізніше це буде складно. Оскільки тоді британцям треба буде брати участь у цих виборах і ситуація заплутається остаточно.



Поки що найвірогіднішим називають саме відтермінування Brexit / Getty Images

Варіант третій: спроба "скасувати" Brexit

Проведення другого референдуму з надією на те, що британці "передумають", сама Тереза Мей відкинула. Поки що це – найменш вірогідний варіант, але така опція залишається.

"Цілком можливо, що люди визнають помилки і зрештою підуть на другий референдум. І там буде інакше рішення. Навіть якщо симпатики у Brexit були, вони уже побачили його негативні моменти. Я вже не кажу про звичайних британців, які на своїй кишені це відчули", – розповів Олександр Хара.

Однак не варто забувати про правові нюанси – процес процедури виходу уже запущено, тому "повернути назад" все буде дуже непросто.

Варіант четвертий: відставка Мей та дострокові вибори

У Великій Британії обговорюють також і можливу відставку Терези Мей, зазначаючи, що її політичну кар’єру "завершено". Зокрема, консерватор Чарльз Уолкер заявляв, що в разі провалу голосування протягом найближчих днів або тижнів буде оголошено про дострокові вибори.



Мей повертається додому після голосування, заголовок "Доведена до відчаю"

"Згідно з політичною культурою Британії, Мей мала піти у відставку ще в січні. Але існує політична відповідальність і, розуміючи, що у жодних інших політичних сил немає адекватного рецепту вирішення питання Brexit, вона буде намагатися до кінця свій цей хрест донести. Коли Тереза Мей стала прем'єром, то розуміла, що увійде в історію, але вона точно не буде тріумфальною. Не могло бути жодного варіанту вдалого Brexit, за який проголосує більша частина парламенту чи більша частина суспільства буде схвалювати", – пояснив ситуацію Олександр Хара.

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Проте зміна уряду Британії та нові перемовини ЄС уже не цікавлять, додав експерт. Вони два роки йшли на поступки, а всьому є межа. У Євросоюзі готові йти далі з розумінням, що Британії з ними більше немає.

Що треба знати про Brexit?Це – вихід Великої Британії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% осіб. За те, щоб залишитись у складі ЄС – 48,1%.



Остаточна дата виходу Великої Британії з Євросоюзу – 29 березня 2019 року. Потім починається 21-місячний перехідний період – до кінця 2020 року. Його можуть продовжити один раз, однак максимальна тривалість поки невідома.