20:37
13 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росію тримають за парканом. Чеченський Волдеморт
      Вєсті Кремля
      20:54, 12 березня
      Вєсті. UA: Секрет багатства Ахметова. Як боротися з привидами комунізму
      Вєсті.UA
      19:22, сьогодні
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Доведені до відчаю: що чекає на Британію після відхилення угоди про Brexit

      1184 Читать новость на русском
      Чи бути Brexit?
      Чи бути Brexit? / Getty Images

      Парламент Великої Британії вдруге провалив голосування за угоду щодо Brexit. Тепер обговорюють два основні варіанти розвитку подій: вихід з ЄС без угоди та відтермінування Brexit. Однак ними все не обмежується. Розповідаємо, як може розвиватися ситуація далі та чи можливе "скасування" виходу Британії з Євросоюзу.

      Голосування за новий варіант запропонованої Терезою Мей угоди щодо виходу Британії з Європейського союзу знову закінчилося провалом 391 парламентар проголосував проти, за – 242. Що чекає на Британію далі?

      Читайте також: Що таке Brexit і чому Британія провалила голосування за угоду Мей

      Варіант перший: "хаотичний Brexit"

      Тереза Мей після провального голосування оголосила, що наступною буде пропозиція про вихід з ЄС без угоди. Вона зазначила, що чітко усвідомлює потенційні збитки такого розвитку подій, тому проситиме Палату громад голосувати проти.

      У ЄС такі кроки сприймають негативно. Зокрема, керівник переговорної групи Євросоюзу з Brexit Мішель Барньє уже виключив застосування перехідного періоду у такому разі.

      "Здається, є небезпечна ілюзія, що Велика Британія може виграти від переходу за відсутності угоди про вихід. Дозвольте мені пояснити: єдина правова основа для перехідного періоду – це угода про вихід. Відсутність угоди означає відсутність перехідного періоду", – зазначив він.

      Низка політичних оглядачів уже висловили переконання, що "хаотичний" Brexit підтримано не буде.

      Так, експерт Майдану закордонних справ Олександр Хара у коментарі 24 каналу зазначив, що такий розвиток подій невигідний ні Британії, ні Євросоюзу.

      За його словами, наслідки виходу без угоди означають невизначеність щодо великої кількості питань, зокрема в бізнесі: питання митниці, переміщення товарів і послуг, фінансів тощо. Все це "зависає" і ніхто не знатиме, в якому режимі працювати. Уже відбувається відтік бізнесу, фінансового і банківського сектору великих компаній з Британії до інших європейських країн. І таке рішення буде просто посилювати цей процес, оскільки бізнес не любить невизначеність. Це вдарить по кишенях, у тому числі, звичайних британців.

      Читайте також: Чому хаос через Brexit у Британії грає "на руку" Євросоюзу

      І прихильники, і противники виходу з ЄС все ж за те, щоб угода була. Просто існують різні бачення того, якою вона має бути.

      Варіант другий: відтермінування

      У разі, якщо британські парламентарі не підтримають вихід із Євросоюзу без угоди, то відбудеться голосування за відтермінування Brexit. Цей варіант є більш імовірним, оскільки у ЄС уже говорили, що готові дати Великій Британії відстрочку. Зокрема, очільник Європейської ради Дональд Туск уже заявляв, що вважає розумним таке рішення.

      Проте голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер напередодні повторного голосування зазначив, що "третього шансу вже не буде".

      Будемо відвертими: або ця угода, або Brexit може взагалі не відбутися. Більше не буде нових інтерпретацій і не буде нових запевнень про запевнення,
       – наголосив він.

      Також у британських ЗМІ з’явилися повідомлення, що влада ЄС розглядає можливість введення штрафних санкцій для Великої Британії у разі відстрочки процедури виходу країни з Євросоюзу. Так, відстрочка Brexit може коштувати британському уряду 1 мільярд фунтів в місяць.

      Читайте також: Фінансовий сектор Великої Британії готується до Brexit: країна втратить понад трильйон доларів

      За словами Олександра Хари, ЄС може дати час Британії принаймні до травня. Довше – навряд: починається вже виборча кампанія до Європарламенту і якщо до цього вони ще можуть почекати, то пізніше це буде складно. Оскільки тоді британцям треба буде брати участь у цих виборах і ситуація заплутається остаточно.

      Brexit
      Поки що найвірогіднішим називають саме відтермінування Brexit / Getty Images

      Варіант третій: спроба "скасувати" Brexit

      Проведення другого референдуму з надією на те, що британці "передумають", сама Тереза Мей відкинула. Поки що це – найменш вірогідний варіант, але така опція залишається.

      "Цілком можливо, що люди визнають помилки і зрештою підуть на другий референдум. І там буде інакше рішення. Навіть якщо симпатики у Brexit були, вони уже побачили його негативні моменти. Я вже не кажу про звичайних британців, які на своїй кишені це відчули", – розповів Олександр Хара.

      Однак не варто забувати про правові нюанси – процес процедури виходу уже запущено, тому "повернути назад" все буде дуже непросто.

      Варіант четвертий: відставка Мей та дострокові вибори

      У Великій Британії обговорюють також і можливу відставку Терези Мей, зазначаючи, що її політичну кар’єру "завершено". Зокрема, консерватор Чарльз Уолкер заявляв, що в разі провалу голосування протягом найближчих днів або тижнів буде оголошено про дострокові вибори.

      Brexit
      Мей повертається додому після голосування, заголовок "Доведена до відчаю"

      "Згідно з політичною культурою Британії, Мей мала піти у відставку ще в січні. Але існує політична відповідальність і, розуміючи, що у жодних інших політичних сил немає адекватного рецепту вирішення питання Brexit, вона буде намагатися до кінця свій цей хрест донести. Коли Тереза Мей стала прем'єром, то розуміла, що увійде в історію, але вона точно не буде тріумфальною. Не могло бути жодного варіанту вдалого Brexit, за який проголосує більша частина парламенту чи більша частина суспільства буде схвалювати", – пояснив ситуацію Олександр Хара.

      Читайте також: Мей втратила підтримку майже всього кабінету міністрів через Brexit

      Проте зміна уряду Британії та нові перемовини ЄС уже не цікавлять, додав експерт. Вони два роки йшли на поступки, а всьому є межа. У Євросоюзі готові йти далі з розумінням, що Британії з ними більше немає.

      Що треба знати про Brexit?Це вихід Великої Британії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% осіб. За те, щоб залишитись у складі ЄС 48,1%.

      Остаточна дата виходу Великої Британії з Євросоюзу – 29 березня 2019 року. Потім починається 21-місячний перехідний період – до кінця 2020 року. Його можуть продовжити один раз, однак максимальна тривалість поки невідома.

      blog_ava
      Салат "Цезар": класичний рецепт приготування популярної страви
      сьогодні
      6821
      Автор: Світлана Попова
      Теги: Євросоюз Статті Публікації Brexit Великобританія Тереза Мей
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Діти президентів України: від мільйонера до завсідника вечірок
      сьогодні , 20:02 Діти президентів України: від мільйонера до завсідника вечірок
      Ірина Поліщук 679
      Скасування статті про незаконне збагачення: які гучні справи топ-посадовців закриють
      сьогодні , 19:30 Скасування статті про незаконне збагачення: які гучні справи топ-посадовців закриють
      Леонід Остальцев 122
      "Реал" сплутав карти всім топ-клубам Європи, виною всьому Зідан
      сьогодні , 18:00 "Реал" сплутав карти всім топ-клубам Європи, виною всьому Зідан
      Михайло Гема 615
      Украинский бронеавтомобиль Барс-8ММК поехал в Испанию: зачем и какие могут быть последствия?
      сьогодні , 17:01 Украинский бронеавтомобиль Барс-8ММК поехал в Испанию: зачем и какие могут быть последствия?
      Злой Одессит 1592
      Мажорне мародерство в "Укроборонпромі": як у світі реагують на корупційний скандал в Україні
      сьогодні , 15:30 Мажорне мародерство в "Укроборонпромі": як у світі реагують на корупційний скандал в Україні
      Віталій Шабунін 1582
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук