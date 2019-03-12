Brexit знову відміняється: парламент Британії вдруге відхилив угоду про вихід з ЄС

Палата громад парламенту Великобританії 12 березня вдруге відхилила угоду про вихід країни з Євросоюзу. Це була угода із змінами, які британська прем’єрка Тереза Мей 11 березня узгодила з президентом Єврокомісії Жан-Клод Юнкером.

Угоду не підтримали опозиційні лейбористи, частина депутатів правлячої Консервативної партії та північноірландська Демократична юніоністська партія. Загалом проти угоди проголосував 391 депутат, за угоду висловились 242.

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Внесені до угоди про вихід Британії з ЄС зміни стосувалися так званого запасного механізму для ірландського кордону. Ці зміни передбачали створення спеціального арбітражу із вирішення питання кордону між Ірландією і Північною Ірландією, а також підписання нової альтернативної угоди до 2020 року, тобто до кінця перехідного періоду.

Проте на думку британських депутатів, пропоновані зміни не скасовують усі ризики того, що Британія може надто довго залишатися в межах "запасного механізму". Парламентарії побоюються, що країни довго перебуватиме під юрисдикцією ЄС.

Тепер країна має всього 2 варіанти: вихід з ЄС без угоди або відтермінування Brexit після запланованої дати 29 березня. Термін виходу Британії з ЄС може бути перенесений максимум до початку липня, заявив нещодавно Юнкер.

Мей заявила депутатам, що якщо вони не схваллять нову угоду, то зможуть провести голосування щодо виходу країни з ЄС без угоди. А потім, до 14 березня, відбудеться голосування, на кому вирішать, чи відкладати Brexit на короткий термін.

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Що таке Brexit? Вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з ЄС проголосувало 51,9% осіб. А за те, щоб залишитись у складі ЄС висловились 48,1% британців.



Остаточна дата виходу Британії з ЄС– 29 березня 2019 року. Потім починається 21-місячний перехідний період – до кінця 2020 року. Його можуть продовжити 1 раз, максимальна тривалість поки що невідома.