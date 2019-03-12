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      Фінансовий сектор Великої Британії готується до Brexit: країна втратить понад трильйон доларів

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      Велика Британія зазнає значних фінансових втрат через Brexit
      Велика Британія зазнає значних фінансових втрат через Brexit / agefotostock.com

      Щонайменше 275 компаній виводять свої гроші з Британії до країн Євросоюзу, адже остерігаються негативних наслідків Brexit. Аналітичний центр New Financial оцінив потенційні втрати економіки Королівства у 1,2 трильйона доларів США.

      1,2 трильйона доларів (або ж 800 мільярдів фунтів стерлінгів – у британській валюті) – це майже 10% активів країни. Про це повідомляє Der Spiegel.

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      Про які гроші та компанії йде мова?

      35 мільярдів фунтів – виводять страхові компанії. 65 мільярдів – компанії з управління активами.

      Уже понад 250 британських компаній – в процесі створення головних офісів у континентальній Європі. Понад 210 вже зареєстрували нові юридичні особи або подали заявки на нові банківські ліцензії.

      Щонайменше 5 тисяч працівників цих компаній втратять роботу, адже не зможуть переїхати працювати до інших країн.

      Куди прийдуть ці гроші?

      Аналітики із New Financial запевняють, що близько 100 компаній працюватимуть у Дубліні, Ірландія. 60 переїхали до Люксембургу, 41 у французький Париж, 40 – у Франкфурт-на-Майні, до Німеччини, а 32 – в Амстердам до Нідерландів.

      "Усе це зменшить вплив Британії на європейські фінансову та банківську галузі, зменшить податкові надходження від промисловості та зменшить експорт фінансових послуг до ЄС", – пояснив голова New Financial Вільям Райт.

      Що треба знати про Brexit? Мова про вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% виборців. Наразі дата виходу Великої Британії з Євросоюзу – 29 березня 2019 року.

      У вівторок, 12 березня, парламент Великої Британії вкотре голосуватиме за угоду про вихід з Євросоюзу. Чи відбудеться Brexit 29 березня, як було заплановано – невідомо.

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      Теги: Великобританія Євросоюз Гроші Brexit
      Джерело: 24 Канал
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