Финансовый сектор Великобритании готовится к Brexit: страна потеряет более триллиона долларов
По меньшей мере 275 компаний выводят свои деньги из Британии в страны Евросоюза, ведь опасаются негативных последствий Brexit. Аналитический центр New Financial оценил потенциальные потери экономики Королевства в 1,2 триллиона долларов США.
1,2 триллиона долларов (или 800 миллиардов фунтов стерлингов – в британской валюте) – это почти 10% активов страны. Об этом сообщает Der Spiegel.
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О каких деньгах и компаниях идет речь?
35 миллиардов фунтов – выводят страховые компании. 65 миллиардов – компании по управлению активами.
Уже более 250 британских компаний – в процессе создания головных офисов в континентальной Европе. Более 210 уже зарегистрировали новые юридические лица или подали заявки на новые банковские лицензии.
По меньшей мере 5 тысяч работников этих компаний потеряют работу, ведь не смогут переехать работать в другие страны.
Куда придут эти деньги?
Аналитики из New Financial уверяют, что около 100 компаний будут работать в Дублине, Ирландия. 60 переехали в Люксембург, 41 – во французский Париж, 40 – во Франкфурт-на-Майне, в Германию, а 32 – в Амстердам в Нидерланды.
"Все это уменьшит влияние Великобритании на европейские финансовую и банковскую отрасли, уменьшит налоговые поступления от промышленности и уменьшит экспорт финансовых услуг в ЕС", – пояснил председатель New Financial Уильям Райт.
Что нужно знать про Brexit? Речь о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовал 51,9% избирателей. Теперь дата выхода Великобритании из Евросоюза – 29 марта 2019 года.
Во вторник, 12 марта, парламент Великобритании в очередной раз будет голосовать за соглашение о выходе из Евросоюза. Состоится ли Brexit 29 марта, как было запланировано – неизвестно.
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