Мэй потеряла поддержку почти всего кабинета министров через Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потеряла поддержку почти всего кабинета министров, за исключением двух его членов, за кризисной ситуации с выходом страны из состава Евросоюза.

По данным издания The Telegraph, члены британского правительства выступают за отставку Мэй уже в июле, чтобы новый лидер Консервативной партии мог провести следующий этап переговоров по Brexit, если парламент выступит против перспективы выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве с Брюсселем.

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Я бы сказал, что в кабинете есть только два министра, которые все еще поддерживают ее. Все остальные потеряли веру в ее способность управлять,

– отметил источник в правительстве.

Ожидается, что британская премьер потерпит поражение 12 марта в ходе очередного голосования по соглашению об условиях Brexit. Уже на следующий день депутаты проголосуют за вопросы реализации сценария Brexit без соглашения и, согласно прогнозам, отвергнут такой вариант. Если парламентарии выступят против "жесткого" Brexit, то потом они должны пересмотреть необходимость переноса даты выхода Великобритании из ЕС, что окончательно подорвет позиции Мэй.

Отмечается, что глава британского правительства может покинуть свой пост уже к вечеру 13 марта, если оппозиционная Лейбористская партия инициирует и выигрывает голосования о вынесении вотума недоверия правительству.

Сама Мэй заявляла, что не будет бороться за свою должность в 2022 году.

Что надо знать о Brexit?Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% лиц, принявших участие в волеизъявлении.



Окончательная дата выхода Великобритании из Евросоюза – 29 марта 2019.