Мей втратила підтримку майже всього кабінету міністрів через Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей втратила підтримку майже всього кабінету міністрів, за винятком двох його членів, через кризову ситуацію з виходом країни зі складу Євросоюзу.

За даними видання The Telegraph, члени британського уряду виступають за відставку Мей вже у липні, щоб новий лідер Консервативної партії міг провести наступний етап переговорів щодо Brexit, якщо парламент виступить проти перспективи виходу Великобританії з Євросоюзу без угоди про співпрацю з Брюсселем.

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Я б сказав, що в кабінеті є тільки два міністри, які все ще підтримують її. Все решта втратили віру в її здатність керувати,

– зазначило джерело газети в уряді.

Очікується, що британська прем'єр зазнає поразки 12 березня в ході чергового голосування щодо угоди про умови Brexit. Вже наступного дня депутати проголосують за питання реалізації сценарію Brexit без угоди і, згідно з прогнозами, відкинуть такий варіант. Якщо парламентарії виступлять проти "жорсткого" Brexit, то потім вони повинні переглянути необхідність перенесення дати виходу Великобританії з ЄС, що остаточно підірве позиції Мей.

Зазначається, що глава британського уряду може залишити свій пост вже до вечора 13 березня, якщо опозиційна Лейбористська партія ініціює і виграє голосування про винесення вотуму недовіри уряду.

Сама Мей заявляла, що не боротиметься за свою посаду у 2022 році.

Що треба знати про Brexit?Це вихід Великої Британії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.



Остаточна дата виходу Великої Британії з Євросоюзу – 29 березня 2019 року.