Президент Франції закликав переглянути Шенгенську зону

Еммануель Макрон закликав переглянути Шенгенську зону, створити прикордонну поліцію і єдиний європейський офіс з наданням притулку.

На думку французького лідера, необхідно сформувати загальну політику в сфері надання притулку, розробити єдині правила прийому мігрантів або відмови їм у наданні притулку. Макрон також пропонує створити Європейську раду з внутрішньої безпеки, до складу якої увійде Великобританія.

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Про це французький президент написав у статті "За європейське відродження", яку увечері 4 березня оприлюднили найбільші французькі ЗМІ, в тому числі Le Figaro.

Ми повинні переглянути Шенгенську зону: всі, хто хоче брати участь, повинні взяти на себе суворі зобов'язання з відповідальності (строгий прикордонний контроль) і солідарності (одна і та ж політика з надання притулку, з одними і тими ж правилами прийому і відмови),

– пише Макрон.

Він також зазначив, що за останні два роки було досягнуто суттєвого прогресу. Однак, європейські країни повинні виробити "зрозумілий курс".

"Договір про оборону і безпеку повинен буде визначити наші зобов'язання, пов'язані з НАТО та європейськими союзниками: збільшення військових витрат, яке набрало чинності положення про взаємну оборону, Європейська рада безпеки", – пише президент.

На його думку, рішення Великобританії вийти з ЄС говорить про існування кризи в Європі. Макрон назвав Brexit символом "європейської пастки". Націоналістична самоізоляція є відмовою від наявних благ без будь-якого "проекту майбутнього", вважає він. За його словами, аналогічна "пастка загрожує всій Європі".

Макрон також закликає створити Європейське агентство із захисту демократії, яке буде надавати європейських експертів кожній державі-члену Шенгенської зони для захисту виборчого процесу від кібератак та інших порушень. Президент Франції запропонував ввести на законодавчому рівні загальну для всіх заборону на фінансування європейських політичних партій іноземними державами.