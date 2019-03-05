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      Президент Франції закликав переглянути Шенгенську зону

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      Еммануель Макрон
      Еммануель Макрон / Фото з відкритих джерел

      Еммануель Макрон закликав переглянути Шенгенську зону, створити прикордонну поліцію і єдиний європейський офіс з наданням притулку.

      На думку французького лідера, необхідно сформувати загальну політику в сфері надання притулку, розробити єдині правила прийому мігрантів або відмови їм у наданні притулку. Макрон також пропонує створити Європейську раду з внутрішньої безпеки, до складу якої увійде Великобританія.

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      Про це французький президент написав у статті "За європейське відродження", яку увечері 4 березня оприлюднили найбільші французькі ЗМІ, в тому числі Le Figaro.

      Ми повинні переглянути Шенгенську зону: всі, хто хоче брати участь, повинні взяти на себе суворі зобов'язання з відповідальності (строгий прикордонний контроль) і солідарності (одна і та ж політика з надання притулку, з одними і тими ж правилами прийому і відмови),
      – пише Макрон.

      Він також зазначив, що за останні два роки було досягнуто суттєвого прогресу. Однак, європейські країни повинні виробити "зрозумілий курс".

      "Договір про оборону і безпеку повинен буде визначити наші зобов'язання, пов'язані з НАТО та європейськими союзниками: збільшення військових витрат, яке набрало чинності положення про взаємну оборону, Європейська рада безпеки", – пише президент.

      На його думку, рішення Великобританії вийти з ЄС говорить про існування кризи в Європі. Макрон назвав Brexit символом "європейської пастки". Націоналістична самоізоляція є відмовою від наявних благ без будь-якого "проекту майбутнього", вважає він. За його словами, аналогічна "пастка загрожує всій Європі".

      Макрон також закликає створити Європейське агентство із захисту демократії, яке буде надавати європейських експертів кожній державі-члену Шенгенської зони для захисту виборчого процесу від кібератак та інших порушень. Президент Франції запропонував ввести на законодавчому рівні загальну для всіх заборону на фінансування європейських політичних партій іноземними державами.

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      Теги: Новини політики Еммануель Макрон Новини Франції Європа Великобританія Brexit Шенген Іммігранти
      Джерело: 24 Канал
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