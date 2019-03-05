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      Президент Франции призвал пересмотреть Шенгенскую зону

      62 Читати новину українською
      Эммануэль Макрона
      Эммануэль Макрона / Фото из открытых источников

      Эммануэль Макрон призвал пересмотреть Шенгенскую зону, создать пограничную полицию и единственный европейский офис с предоставлением убежища.

      По мнению французского лидера, необходимо сформировать общую политику в сфере предоставления убежища, разработать единые правила приема мигрантов или отказа им в предоставлении убежища. Макрон предлагает создать Европейский совет по внутренней безопасности, в состав которого войдет Великобритания.

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      Об этом французский президент написал в статье "За европейское возрождение", которая вечером 4 марта была обнародована крупнейшими французскими СМИ, в том числе Le Figaro.

      Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону: все, кто хочет участвовать, должны взять на себя строгие обязательства по ответственности (строгий пограничный контроль) и солидарности (одна и та же политика по предоставлению убежища, с одними и теми же правилами приема и отказа) ,
      – пишет Макрона.

      Он также отметил, что за последние два года был достигнут существенный прогресс. Однако, европейские страны должны выработать "понятный курс".

      "Договор об обороне и безопасности должен будет определить наши обязательства, связанные с НАТО и европейскими союзниками: увеличение военных расходов, которое вступило в силу положение о взаимной обороне, Европейский совет безопасности", – пишет президент.

      По его мнению, решение Великобритании выйти из ЕС говорит о существовании кризиса в Европе. Макрон назвал Brexit символом "европейской ловушки". Националистическая самоизоляция является отказом от имеющихся благ без всякого "проекта будущего", считает он. По его словам, аналогичная "ловушка угрожает всей Европе".

      Макрон также призывает создать Европейское агентство по защите демократии, которое будет предоставлять европейских экспертов каждого государства-члена Шенгенской зоны для защиты избирательного процесса от кибератак и других нарушений. Президент Франции предложил ввести на законодательном уровне общую для всех запрет на финансирование европейских политических партий иностранными государствами.

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      Теги: Новости политики Иммигранты Шенген Brexit Великобритания Европа Новости Франции Эммануэль Макрон
      Источник: 24 Канал
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