Макрон не собирается запрещать акции протеста во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не планирует запрещать на национальном уровне проведение акций протеста, поскольку "запрет демонстраций по всей Франции не принесет положительных результатов".

Французский лидер отметил, что такой шаг дал бы возможность снизить напряженность в стране. Он также подчеркнул, что не будет вводить режим чрезвычайного положения на фоне протестов, которые продолжаются по всей стране.

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Вместе с тем, накануне очередной акции "желтых жилетов" Эммануэль Макрон призвал граждан "вернуться к спокойствию".

Я надеюсь, что ближайшие недели покажут, что все идет на спад,

– сказал он.

В субботу, 2 марта, запланирована очередная серия протестов движения "желтых жилетов". Она станет уже 16-й акцией с ноября прошлого года.

В Париже демонстрация, как ожидается, начнется в 11:30 по местному времени (12:30 по Киеву). Со слов организаторов, их цель – "блокировать площадь Шарля де Голля как можно дольше". Акции также пройдут в других французских городах, в частности, в Лилле и Нанте.

Согласно данным местных властей, в прошлую субботу на улицы Франции вышло около 46 тысяч демонстрантов.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют? Это водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.



В Париже уже были и стычки с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (но его еще не ввели).



Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".