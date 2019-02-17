Антисемитское нападение во время протестов "желтых жилетов": детали

Во время акции "желтых жилетов" 16 февраля состоялся антисемитский скандал, жертвой которого стал известный французский философ, этнический еврей Ален Финкелькраут.

70-летний философ оказался во время очередной акции "желтых жилетов" на пути протестующих, сообщает DW.

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Его спасло лишь вмешательство полиции. Финкелькраут рассказал, что звучало предложение бросить его в канал и протестующие кричали ему: "Убирайся, вонючий еврей", "Франция наша, а не ваша!", "Евреям здесь места нет! Евреи – мусор, евреи – отходы!".



Этнический еврей Ален Финкелькраут

Как указывается в заявлении прокуратуры, следственные действия ведутся в связи с публичным оскорблением по происхождению, этнической принадлежности, нации, расе или религии.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на инцидент.

Сын польских эмигрантов, стал французским академиком, Ален Финкелькраут не только человек, но и символ тех возможностей, которые Республика дает каждому. Антисемитские оскорбления, которым он подвергался, – это абсолютное отрицание того, кто мы есть, и того, что делает нас великой нацией. Мы не потерпим этого,

– написал французский президент в своем Twitter.

Les injures antisémites dont il a fait l’objet sont la négation absolue de ce que nous sommes et de ce qui fait de nous une grande nation. Nous ne les tolèrerons pas.https://t.co/WSUTuJmQWX — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 16, 2019

По словам главы французского МВД Кристофа Кастанера, основной подозреваемый в антисемитской выходке опознан.