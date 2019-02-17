Антисемитское нападение во время протестов "желтых жилетов": детали
Во время акции "желтых жилетов" 16 февраля состоялся антисемитский скандал, жертвой которого стал известный французский философ, этнический еврей Ален Финкелькраут.
70-летний философ оказался во время очередной акции "желтых жилетов" на пути протестующих, сообщает DW.
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Его спасло лишь вмешательство полиции. Финкелькраут рассказал, что звучало предложение бросить его в канал и протестующие кричали ему: "Убирайся, вонючий еврей", "Франция наша, а не ваша!", "Евреям здесь места нет! Евреи – мусор, евреи – отходы!".
Этнический еврей Ален Финкелькраут
Как указывается в заявлении прокуратуры, следственные действия ведутся в связи с публичным оскорблением по происхождению, этнической принадлежности, нации, расе или религии.
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на инцидент.
Сын польских эмигрантов, стал французским академиком, Ален Финкелькраут не только человек, но и символ тех возможностей, которые Республика дает каждому. Антисемитские оскорбления, которым он подвергался, – это абсолютное отрицание того, кто мы есть, и того, что делает нас великой нацией. Мы не потерпим этого,
– написал французский президент в своем Twitter.
По словам главы французского МВД Кристофа Кастанера, основной подозреваемый в антисемитской выходке опознан.
Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.
В Париже уже были и стычки с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (и его еще не ввели).
Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".