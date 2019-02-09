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      Протесты "желтых жилетов": одному из митингующих оторвало руку – видео 18+

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      Одному из митингующих "желтых жилетов" оторвало руку
      Одному из митингующих "желтых жилетов" оторвало руку / Фото из открытых источников

      Во Франции в субботу продолжается 13-я волна мобилизации "желтых жилетов". Первые столкновения в Париже были зафиксированы в 12.30 по местному времени, полиция уже применила слезоточивый газ. Один из демонстрантов в ходе противостояния потерял руку.

      По данным медиков, мужчина потерял руку в противостоянии под зданием Национальной ассамблеи Франции, пишет Le Figaro.

      Читайте также: Во Франции "желтые жилеты" решили принять участие в выборах в Европарламент

      Очевидцы утверждают, что причиной тяжелой травмы стала граната. Правоохранители бросили ее в толпу, пытаясь оттеснить протестующих, которые штурмовали ограду парламента.

      Пострадавший – фотограф "желтых жилетов". Он хотел отбросить гранату, которая прилетела в группу митингующих, однако она разорвалась в руке мужчины.

      Полиция Парижа подтвердила эту информацию. Сейчас пострадавший в больнице.

      Смотрите видео как митингующему "желтых жилетов" оторвало руку в результате противостояния: 18+

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
      Это водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.
      В Париже уже были и стычки с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (и его еще не ввели).
      Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".

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      Теги: Новости политики Полиция Протесты Новости Франции Протесты "желтых жилетов"
      Источник: 24 Канал
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