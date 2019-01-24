Во Франции "желтые жилеты" решили принять участие в выборах в Европарламент

Представители французского движения "желтые жилеты", которые требуют отставки правительства и снижения налогов, объявили о планах выставить кандидатов на выборах в Европейский парламент, которые состоятся в мае.

Об этом сообщает Euractiv.

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Известно, что в группу кандидатов входят 10 человек в возрасте от 29 до 53 лет. Среди них есть водитель погрузчика, домохозяйка и директор по продажам.

Интересно, что список возглавит Ингрид Левавазье, которая сама воспитывает двух детей и работает сиделкой в Нормандии. К слову, недавно она отвергла предложение стать комментатором телеканала BFM после получения угроз от других представителей "желтых жилетов", которые относятся к ведущим медиа с подозрением.

Кроме того, пресс-секретарь группы Айк Шахинян заявил, что всего будут представлены 79 кандидатов, а остальные 69 будут избраны на внутреннем голосовании до середины февраля.

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Стоит отметить, что опубликованный в среду, 23 января, опрос показал, что "желтые жилеты", которые начали антиправительственные акции протестов в середине декабря, могут получили 13% голосов на выборах. Более того, социологи считают, что участие "желтых жилетов" в выборах в первую очередь может оттянуть голоса у правой партии Марин Ле Пен.

Européennes : la "gilet jaune" Ingrid Levavasseur va mener une liste >> https://t.co/SNPJzIvbKQ pic.twitter.com/qPceNhT4D9 — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) January 23, 2019

Ранее 24 канал писал, что представитель Национального полицейского управления Франции Камилла Шаз заявила о "беспрецедентном уровне" насилия на последних акциях "желтых жилетов".

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?

Это водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.



В Париже уже были и стычки с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (и его еще не ввели).



Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".