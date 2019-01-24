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      Во Франции "желтые жилеты" решили принять участие в выборах в Европарламент

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      "Желтые жилеты" примут участие в выборах в Европарламент
      "Желтые жилеты" примут участие в выборах в Европарламент / Фото из открытых источников

      Представители французского движения "желтые жилеты", которые требуют отставки правительства и снижения налогов, объявили о планах выставить кандидатов на выборах в Европейский парламент, которые состоятся в мае.

      Об этом сообщает Euractiv.

      Читайте также: Протесты "желтых жилетов": произошли стычки с полицией, есть пострадавшие

      Известно, что в группу кандидатов входят 10 человек в возрасте от 29 до 53 лет. Среди них есть водитель погрузчика, домохозяйка и директор по продажам.

      Интересно, что список возглавит Ингрид Левавазье, которая сама воспитывает двух детей и работает сиделкой в Нормандии. К слову, недавно она отвергла предложение стать комментатором телеканала BFM после получения угроз от других представителей "желтых жилетов", которые относятся к ведущим медиа с подозрением.

      Кроме того, пресс-секретарь группы Айк Шахинян заявил, что всего будут представлены 79 кандидатов, а остальные 69 будут избраны на внутреннем голосовании до середины февраля.

      Читайте также: Франция готовится к новой волне протестов: мобилизовано более 80 тысяч правоохранителей

      Стоит отметить, что опубликованный в среду, 23 января, опрос показал, что "желтые жилеты", которые начали антиправительственные акции протестов в середине декабря, могут получили 13% голосов на выборах. Более того, социологи считают, что участие "желтых жилетов" в выборах в первую очередь может оттянуть голоса у правой партии Марин Ле Пен.

      Ранее 24 канал писал, что представитель Национального полицейского управления Франции Камилла Шаз заявила о "беспрецедентном уровне" насилия на последних акциях "желтых жилетов".

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
      Это водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      В Париже уже были и стычки с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (и его еще не ввели).

      Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".

      Теги: Новости политики Новости Франции Протесты "желтых жилетов" Европарламент Протесты
      Источник: 24 Канал
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