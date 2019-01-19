Во Франции заявили о "беспрецедентном уровне" насилия на протестах

Представитель Национального полицейского управления Франции Камилла Шаз заявила о "беспрецедентном уровне" насилия на последних акциях "желтых жилетов".

Об этом сообщил телеканал BFM TV.

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По ее словам, все демонстрации сопровождаются массовыми беспорядками.

Ранее 24 канал сообщал о том, что 19 января пройдет очередная акция протеста в связи с чем по всей Франции мобилизовано более 80 тысяч правоохранителей.

В префектуре столичной полиции сообщили, что власти Парижа решили установить в центре города периметр безопасности, охватывающей улицы, ведущие к Елисейскому дворцу, зданиям МВД и другим правительственным учреждениям. Префектура мобилизовала в эти кварталы более 5 тысяч правоохранителей.

Это уже десятая субботу, в которую проходят акции "желтых жилетов".

Ведущий и провокационный протестующий Эрик Друэ анонсировал акцию в субботу в Париже, начало которых объявлено на 12:00 по Киеву.