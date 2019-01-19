У Франції заявили про "безпрецедентний рівень" насильства на протестах

Представник Національного поліцейського управління Франції Камілла Шаз заявила про "безпрецедентний рівень" насильства на останніх акціях "жовтих жилетів".

Про це повідомив телеканал BFM TV.

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За її словами, всі демонстрації супроводжуються масовими заворушеннями.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що 19 січня пройде чергова акція протесту в зв'язку з чим по всій Франції мобілізовано понад 80 тисяч правоохоронців.

У префектурі столичної поліції повідомили, що влада Парижа вирішили встановити у центрі міста периметр безпеки, що охоплює вулиці, які ведуть до Єлисейського палацу, будівель МВС та інших урядових установ. Префектура мобілізувала в ці квартали понад 5 тисяч правоохоронців.

Це вже десята субота, в яку проходять акції "жовтих жилетів".

Провідний і провокаційний протестувальник Ерік Друе анонсував акції у суботу в Парижі, початок яких оголошений на 12:00 за Києвом.