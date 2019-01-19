Франція готується до нової хвилі протестів: мобілізовано понад 80 тисяч правоохоронців

Більше ніж 80 тисяч співробітників поліції і жандармерії залучені до запланованої на суботу операції з забезпечення правопорядку на вулицях французьких міст у зв’язку з новою акцією протесту "жовтих жилетів".

Про це повідомила газета 20 Minutes.

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Лідери "жовтих жилетів" поширили в соціальних мережах заклики до прихильників вийти на маніфестації у столиці та провінції. Найбільш масові акції планується провести у Парижі, Бордо, Ліоні, Тулузі, Ліллі, Нансі, Ла Рошелі та Руані.

У префектурі столичної поліції повідомили, що влада Парижа вирішили встановити у центрі міста периметр безпеки, що охоплює вулиці, які ведуть до Єлисейського палацу, будівель МВС та інших урядових установ. Префектура мобілізувала в ці квартали понад 5 тисяч правоохоронців.

Один з неформальних лідерів "жовтих жилетів" Ерік Друе на сторінці у Facebook запропонував активістам зібратися на Еспланаді Інвалідів у сьомому окрузі столиці. Він закликав принести квіти і свічки в пам’ять про загиблих з початку акції. За даними агентства Agence France-Presse, за останні два місяці загинули десять осіб, понад 1600 отримали травми різного ступеня тяжкості.