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      Франция готовится к новой волне протестов: мобилизовано более 80 тысяч полицейских

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      Власти Франции мобилизовали полицейских перед новой волной протестов
      Власти Франции мобилизовали полицейских перед новой волной протестов / 24 Канал

      Более 80 тысяч сотрудников полиции и жандармерии привлечены к запланированной на субботу операции по обеспечению правопорядка на улицах французских городов в связи с новой акцией протеста "желтых жилетов".

      Об этом сообщила газета 20 Minutes.

      Читайте также: В протестах "желтых жилетов" в Париже участвует француз, воевавший за боевиков на Донбассе

      Лидеры "желтых жилетов" распространили в социальных сетях призывы к сторонникам выйти на манифестации в столице и провинции. Наиболее массовые акции планируется провести в Париже, Бордо, Лионе, Тулузе, Лилле, Нанси, Ла Рошеле и Руане.

      В префектуре столичной полиции сообщили, что власти Парижа решили установить в центре города периметр безопасности, охватывающей улицы, ведущие к Елисейскому дворцу, зданию МВД и другим правительственным учреждениям. Префектура мобилизовала в эти кварталы более 5 тысяч правоохранителей.

      Один из неформальных лидеров "желтых жилетов" Эрик Друэ на странице в Facebook предложил активистам собраться на Эспланаде Инвалидов в седьмом округе столицы. Он призвал принести цветы и свечи в память о погибших с начала акции. По данным агентства Agence France-Presse, за последние два месяца погибли десять человек, более 1600 получили травмы различной степени тяжести.

      Теги: Протесты "желтых жилетов" Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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