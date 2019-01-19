Протесты "желтых жилетов": произошли стычки с полицией, есть пострадавшие

19 января во Франции в городе Ренне состоялось уличное противостояние между "желтыми жилетами" и полицией.

Об этом пишет 20minutes.fr.

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Всего на улицы вышло около 2 тысяч протестующих. Демонстранты пытались попасть на центральную площадь города, которая была заблокирована силовиками.



В Ренне состоялось противостояние с полицией

Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. У одной участницы акции произошел астматический приступ, ее госпитализировали. Также пострадали двое полицейских.

Ранее 24 канал сообщал о том, что 19 января пройдет очередная акция протеста в связи с чем по всей Франции мобилизованы более 80 тысяч правоохранителей.

В префектуре столичной полиции сообщили, что власти Парижа решили установить в центре города периметр безопасности, охватывающий улицы, ведущие к Елисейскому дворцу, зданиям МВД и другим правительственным учреждениям. Префектура мобилизовала в эти кварталы более 5 тысяч правоохранителей.

Это уже десятая суббота, в которую проходят акции "желтых жилетов".

Ведущий и провокационный протестующий Эрик Друэ анонсировал акции в субботу в Париже, начало которых объявлен на 12:00 по Киеву.