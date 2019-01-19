Протесты "желтых жилетов": в Париже начались аресты

Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов". Полиция Парижа арестовала 12 человек за первые часы протеста.

Об этом сообщает BFM TV.

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По их информации, демонстрация проходила спокойно.

Аресты происходили вследствии случайных проверок и, в частности, из-за перевозки запрещенного оружия, сообщили в полицейском управлении.

In France, #GiletsJaunes or #YellowVests mention the victims of previous protests. It's calm, but the police have arrested 11 people. pic.twitter.com/KuPUuzeJNo — Jacpoludek (@Jacpoludek) January 19, 2019

Ранее 24 канал сообщал о том, что 19 января пройдет очередная акция протеста в связи с чем по всей Франции мобилизовано более 80 тысяч правоохранителей.

В префектуре столичной полиции сообщили, что власти Парижа решили установить в центре города периметр безопасности, охватывающей улицы, ведущие к Елисейскому дворцу, зданиям МВД и другим правительственным учреждениям. Префектура мобилизовала в эти кварталы более 5 тысяч правоохранителей.

Это уже десятая субботу, в которую проходят акции "желтых жилетов".

Ведущий и провокационный протестующий Эрик Друэ анонсировал акции в субботу в Париже, начало которых объявлено на 12:00 по Киеву.