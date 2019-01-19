Протести "жовтих жилетів": у Парижі розпочалися арешти
У Франції тривають протести "жовтих жилетів". Поліція Парижа заарештувала 12 осіб за перші години протесту.
Про це повідомляє BFM TV.
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За їхньою інформацією, демонстрація проходила спокійно.
Арешти відбувалися внаслідок випадкових перевірок і, зокрема, через перевезення забороненої зброї, повідомили в поліцейському управлінні.
Раніше 24 канал повідомляв про те, що 19 січня пройде чергова акція протесту в зв'язку з чим по всій Франції мобілізовано понад 80 тисяч правоохоронців.
У префектурі столичної поліції повідомили, що влада Парижа вирішили встановити у центрі міста периметр безпеки, що охоплює вулиці, які ведуть до Єлисейського палацу, будівель МВС та інших урядових установ. Префектура мобілізувала в ці квартали понад 5 тисяч правоохоронців.
Це вже десята субота, в яку проходять акції "жовтих жилетів".
Провідний і провокаційний протестувальник Ерік Друе анонсував акції у суботу в Парижі, початок яких оголошений на 12:00 за Києвом.