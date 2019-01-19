Протести "жовтих жилетів": у Парижі розпочалися арешти

У Франції тривають протести "жовтих жилетів". Поліція Парижа заарештувала 12 осіб за перші години протесту.

Про це повідомляє BFM TV.

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За їхньою інформацією, демонстрація проходила спокійно.

Арешти відбувалися внаслідок випадкових перевірок і, зокрема, через перевезення забороненої зброї, повідомили в поліцейському управлінні.

In France, #GiletsJaunes or #YellowVests mention the victims of previous protests. It's calm, but the police have arrested 11 people. pic.twitter.com/KuPUuzeJNo — Jacpoludek (@Jacpoludek) January 19, 2019

Раніше 24 канал повідомляв про те, що 19 січня пройде чергова акція протесту в зв'язку з чим по всій Франції мобілізовано понад 80 тисяч правоохоронців.

У префектурі столичної поліції повідомили, що влада Парижа вирішили встановити у центрі міста периметр безпеки, що охоплює вулиці, які ведуть до Єлисейського палацу, будівель МВС та інших урядових установ. Префектура мобілізувала в ці квартали понад 5 тисяч правоохоронців.

Це вже десята субота, в яку проходять акції "жовтих жилетів".

Провідний і провокаційний протестувальник Ерік Друе анонсував акції у суботу в Парижі, початок яких оголошений на 12:00 за Києвом.