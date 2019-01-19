Протести "жовтих жилетів": відбулися сутички з поліцією, є постраждалі

19 січня у Франції у місті Ренні відбулося вуличне протистояння між "жовтими жилетами" та поліцією.

Про це пише 20minutes.fr.

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Загалом на вулиці вийшло близько 2 тисячі протестувальників. Демонстранти намагалися потрапити на центральну площу міста, яка була заблокована силовиками.



У Ренні відбулося протистояння з поліцією

Поліція застосувала сльозогінний газ та шумові гранати. В однієї учасниці акції стався астматичний приступ, її госпіталізували. Також постраждали двоє поліцейських.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що 19 січня пройде чергова акція протесту в зв'язку з чим по всій Франції мобілізовано понад 80 тисяч правоохоронців.

У префектурі столичної поліції повідомили, що влада Парижа вирішили встановити у центрі міста периметр безпеки, що охоплює вулиці, які ведуть до Єлисейського палацу, будівель МВС та інших урядових установ. Префектура мобілізувала в ці квартали понад 5 тисяч правоохоронців.

Це вже десята субота, в яку проходять акції "жовтих жилетів".

Провідний і провокаційний протестувальник Ерік Друе анонсував акції у суботу в Парижі, початок яких оголошений на 12:00 за Києвом.