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      Протести "жовтих жилетів": відбулися сутички з поліцією, є постраждалі

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      Протести "жовтих жилетів" у Франції
      Протести "жовтих жилетів" у Франції / Фото з відкритих джерел

      19 січня у Франції у місті Ренні відбулося вуличне протистояння між "жовтими жилетами" та поліцією.

      Про це пише 20minutes.fr.

      Читайте також: Протести "жовтих жилетів": у Парижі розпочалися арешти

      Загалом на вулиці вийшло близько 2 тисячі протестувальників. Демонстранти намагалися потрапити на центральну площу міста, яка була заблокована силовиками.

      протести у франції жовті жилети макрон 
      У Ренні відбулося протистояння з поліцією

      Поліція застосувала сльозогінний газ та шумові гранати. В однієї учасниці акції стався астматичний приступ, її госпіталізували. Також постраждали двоє поліцейських. 

      Раніше 24 канал повідомляв про те, що 19 січня пройде чергова акція протесту в зв'язку з чим по всій Франції мобілізовано понад 80 тисяч правоохоронців.

      У префектурі столичної поліції повідомили, що влада Парижа вирішили встановити у центрі міста периметр безпеки, що охоплює вулиці, які ведуть до Єлисейського палацу, будівель МВС та інших урядових установ. Префектура мобілізувала в ці квартали понад 5 тисяч правоохоронців.

      Це вже десята субота, в яку проходять акції "жовтих жилетів".

      Провідний і провокаційний протестувальник Ерік Друе анонсував акції у суботу в Парижі, початок яких оголошений на 12:00 за Києвом.

      Теги: Протести Протести "жовтих жилетів" Новини Франції Еммануель Макрон
      Джерело: 24 Канал
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