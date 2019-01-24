У Франції "жовті жилети" вирішили взяти участь у виборах до Європарламенту

Представники французького руху "жовті жилети", які вимагають відставки уряду та зменшення податків, оголосили про плани виставити кандидатів на виборах до Європейського парламенту, які відбудуться у травні.

Про це повідомляє Euractiv.

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Відомо, що до групи кандидатів входять 10 осіб у віці від 29 до 53 років. Серед них є водій навантажувача, домогосподарка та директор з продажів.

Цікаво, що список очолить Інгрід Левавазьє, яка сама виховує двох дітей і працює доглядальницею у Нормандії. До слова, нещодавно вона відкинула пропозицію стати коментатором телеканалу BFM після отримання погроз від інших представників "жовтих жилетів", які ставляться до провідних медіа з підозрою.

Крім того, прес-секретар групи Айк Шахінян заявив, що загалом будуть представлені 79 кандидатів, а решта 69 будуть обрані на внутрішньому голосуванні до середини лютого.

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Варто зазначити, що опубліковане у середу, 23 січня, опитування показало, що "жовті жилети", які почали антиурядові акції протестів у середині грудня, можуть отримали 13% голосів на виборах. Більше того, соціологи вважають, що участь "жовтих жилетів" у виборах в першу чергу може відтягнути голоси у правої партії Марін Ле Пен.

Européennes : la "gilet jaune" Ingrid Levavasseur va mener une liste >> https://t.co/SNPJzIvbKQ pic.twitter.com/qPceNhT4D9 — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) January 23, 2019

Раніше 24 канал писав, що представник Національного поліцейського управління Франції Камілла Шаз заявила про "безпрецедентний рівень" насильства на останніх акціях "жовтих жилетів".

Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.



У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели).



Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".