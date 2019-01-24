14:19
24 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кобзон санкцій уник і шлях колегам підказав. Куди відлітають друзі Путіна
      Вєсті Кремля
      23:32, 23 січня
      Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка
      Вєсті.UA
      19:38, 23 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, 23 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      У Франції "жовті жилети" вирішили взяти участь у виборах до Європарламенту

      38 Читать новость на русском
      "Жовті жилети" візьмуть участь у виборах до Європарламенту
      "Жовті жилети" візьмуть участь у виборах до Європарламенту / Фото з відкритих джерел

      Представники французького руху "жовті жилети", які вимагають відставки уряду та зменшення податків, оголосили про плани виставити кандидатів на виборах до Європейського парламенту, які відбудуться у травні.

      Про це повідомляє Euractiv.

      Читайте також: Протести "жовтих жилетів": відбулися сутички з поліцією, є постраждалі

      Відомо, що до групи кандидатів входять 10 осіб у віці від 29 до 53 років. Серед них є водій навантажувача, домогосподарка та директор з продажів.

      Цікаво, що список очолить Інгрід Левавазьє, яка сама виховує двох дітей і працює доглядальницею у Нормандії. До слова, нещодавно вона відкинула пропозицію стати коментатором телеканалу BFM після отримання погроз від інших представників "жовтих жилетів", які ставляться до провідних медіа з підозрою.

      Крім того, прес-секретар групи Айк Шахінян заявив, що загалом будуть представлені 79 кандидатів, а решта 69 будуть обрані на внутрішньому голосуванні до середини лютого.

      Читайте також: Франція готується до нової хвилі протестів: мобілізовано понад 80 тисяч правоохоронців

      Варто зазначити, що опубліковане у середу, 23 січня, опитування показало, що "жовті жилети", які почали антиурядові акції протестів у середині грудня, можуть отримали 13% голосів на виборах. Більше того, соціологи вважають, що участь "жовтих жилетів" у виборах в першу чергу може відтягнути голоси у правої партії Марін Ле Пен.

      Раніше 24 канал писав, що представник Національного поліцейського управління Франції Камілла Шаз заявила про "безпрецедентний рівень" насильства на останніх акціях "жовтих жилетів".

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели).

      Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".

      Теги: Новини політики Новини Франції Протести "жовтих жилетів" Європарламент Протести
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Венесуела: громадянська війна "ТВ проти холодильника"
      сьогодні , 13:34 Венесуела: громадянська війна "ТВ проти холодильника"
      Борис Немировський 832
      Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      сьогодні , 12:03 Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      Лев Парцхаладзе 334
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      23 січня , 17:54 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 5075
      Тетянин день: афіша подій у Києві та Львові
      сьогодні , 09:00 Тетянин день: афіша подій у Києві та Львові
      2994
      Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      сьогодні , 08:40 Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      Артем Овдієнко 2878
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Чому переміг Путін: версія західних ЗМІ
       23 березня 2018 , 12:01
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Де панують політичні амбіції, елементарна логіка впадає в летаргію, – Джангіров
       12 грудня 2018 , 16:04
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук