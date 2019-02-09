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      Протести "жовтих жилетів": одному з мітингувальників відірвало руку – відео 18+

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      Одному з мітингувальників "жовтих жилетів" відірвало руку
      Одному з мітингувальників "жовтих жилетів" відірвало руку / Фото з відкритих джерел

      У Франції в суботу триває 13-та хвиля мобілізації "жовтих жилетів". Перші сутички у Парижі були зафіксовані о 12.30 за місцевим часом, поліція уже застосувала сльозогінний газ. Один з демонстрантів в ході протистояння втратив руку.

      За даними медиків, чоловік втратив руку у протистоянні під будівлею Національної асамблеї Франції, пише Le Figaro.

      Читайте також: У Франції "жовті жилети" вирішили взяти участь у виборах до Європарламенту

      Очевидці стверджують, що причиною важкої травми стала граната. Правоохоронці кинули її у натовп, намагаючись відтіснити протестувальників, які штурмували огорожу парламенту.

      Постраждалий – фотограф "жовтих жилетів". Він хотів відкинути гранату, що прилетіла в групу мітингувальників, однак вона розірвалася в руці чоловіка.

      Поліція Парижа підтвердила цю інформацію. Наразі потерпілий у лікарні.

      Дивіться відео як мітингувальнику "жовтих жилетів" відірвало руку унаслідок протистояння: 18+

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели).
      Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".

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      Теги: Новини політики Протести "жовтих жилетів" Новини Франції Поліція Протести
      Джерело: 24 Канал
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