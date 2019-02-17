Антисемітський напад під час протестів "жовтих жилетів": деталі

Під час акції "жовтих жилетів" 16 лютого відбулася антисемітський скандал, жертвою якої став відомий французький філософ, етнічний єврей Ален Фінкелькраут.

70-річний філософ виявився під час чергової акції "жовтих жилетів" на шляху протестувальників, повідомляє DW.

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Його врятувало лише втручання поліції. Фінкелькраут розповів, що звучала пропозиція кинути його в канал й учасники протесту кричали йому: "Забирайся, смердючий єврей", "Франція наша, а не ваша!", "Євреїв тут місця немає! Євреї – сміття, євреї – відходи!".



Етнічний єврей Ален Фінкелькраут

Як вказується в заяві прокуратури, слідчі дії ведуться в зв'язку з публічною образою через походження, етнічної приналежності, нації, раси чи релігії.

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на інцидент.

Син польських емігрантів, що став французьким академіком, Ален Фінкелькраут не тільки видатна людина, а й символ тих можливостей, які Республіка дає кожному. Антисемітські образи, яким він піддавався, – це абсолютне заперечення того, хто ми є, і того, що робить нас великою нацією. Ми не потерпимо їх ,

– написав французький президент у своєму Twitter.

Les injures antisémites dont il a fait l’objet sont la négation absolue de ce que nous sommes et de ce qui fait de nous une grande nation. Nous ne les tolèrerons pas.https://t.co/WSUTuJmQWX — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 16, 2019

За словами глави французького МВС Крістофа Кастанера, основний підозрюваний в антисемітської витівки пізнаний.