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      Антисемітський напад під час протестів "жовтих жилетів": деталі

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      Протести "жовтих жилетів" у Франції
      Протести "жовтих жилетів" у Франції / gettyimages

      Під час акції "жовтих жилетів" 16 лютого відбулася антисемітський скандал, жертвою якої став відомий французький філософ, етнічний єврей Ален Фінкелькраут.

      70-річний філософ виявився під час чергової акції "жовтих жилетів" на шляху протестувальників, повідомляє DW.

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      Його врятувало лише втручання поліції. Фінкелькраут розповів, що звучала пропозиція кинути його в канал й учасники протесту кричали йому: "Забирайся, смердючий єврей", "Франція наша, а не ваша!", "Євреїв тут місця немає! Євреї – сміття, євреї – відходи!".

      жовті жилети єврей філософ напад на єврея
      Етнічний єврей Ален Фінкелькраут

      Як вказується в заяві прокуратури, слідчі дії ведуться в зв'язку з публічною образою через походження, етнічної приналежності, нації, раси чи релігії.

      Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на інцидент.

      Син польських емігрантів, що став французьким академіком, Ален Фінкелькраут не тільки видатна людина, а й символ тих можливостей, які Республіка дає кожному. Антисемітські образи, яким він піддавався, – це абсолютне заперечення того, хто ми є, і того, що робить нас великою нацією. Ми не потерпимо їх ,
      – написав французький президент у своєму Twitter.

      За словами глави французького МВС Крістофа Кастанера, основний підозрюваний в антисемітської витівки пізнаний.

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели).
      Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".

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      Теги: Новини Франції Протести "жовтих жилетів" євреї Еммануель Макрон
      Джерело: 24 Канал
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