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      Макрон не збирається забороняти акції протесту у Франції

      55 Читать новость на русском
      Еммануель Макрон
      Еммануель Макрон / 24 Канал

      Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не планує забороняти на національному рівні проведення акцій протесту, оскільки "заборона демонстрацій по всій Франції не принесе позитивних результатів".

      Французький лідер зазначив, що такий крок не дав би можливість знизити напруженість у країні. Він також наголосив, що не запроваджуватиме режим надзвичайного стану на фоні протестів, що тривають по всій країні.

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      Водночас напередодні чергової акції "жовтих жилетів" Еммануель Макрон закликав громадян "повернутися до спокою".

      Я сподіваюся, що найближчі тижні покажуть, що все йде на спад,
      – сказав він.

      На суботу, 2 березня, запланована чергова серія протестів руху "жовтих жилетів". Вона стане вже 16-ю акцією з листопада минулого року.

      У Парижі демонстрація, як очікується, почнеться об 11:30 за місцевим часом (12:30 за Києвом). Зі слів організаторів, їх мета "блокувати площу Шарля де Голля як можна довше". Акції також пройдуть в інших французьких містах, зокрема, в Ліллі і Нанті.

      Згідно з даними місцевої влади, минулої суботи на вулиці Франції вийшло близько 46 тисяч демонстрантів.

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели).
      Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Франції Еммануель Макрон Протести "жовтих жилетів"
      Джерело: 24 Канал
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