19:14
13 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россию держат за забором. Чеченский Волдеморт
      Вєсті Кремля
      20:57, 12 марта
      Вести.UA: Куда спешил Порошенко. За что Черновол получила орден
      Вєсті.UA
      19:50, 12 марта
      Бизнес-паутина и нужные связи: как зарабатывает губернатор Киевщины и скандальный депутат
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Доведенные до отчаяния: что ждет Британию после отклонения соглашения о Brexit

      42 Читати новину українською
      Быть ли Brexit?
      Быть ли Brexit? / Getty Images

      Парламент Великобритании во второй раз провалил голосование за соглашение о Brexit. Теперь обсуждают два основных варианта развития событий: выход из ЕС без соглашения и отсрочки Brexit. Однако ими все не ограничивается. Рассказываем, как может развиваться ситуация дальше и возможна ли "отмена" выхода Британии из Евросоюза.

      Голосование за новый вариант предложенного Терезой Мэй соглашения по выходу Британии из Европейского Союза снова закончилось провалом – 391 парламентарий проголосовал против, за – 242. Что ждет Британию дальше?

      Читайте также: Что такое Brexit и почему Британия провалила голосование за сделку Мэй

      Вариант первый: "хаотичный Brexit"

      Тереза Мэй после провального голосования объявила, что следующим будет предложение о выходе из ЕС без соглашения. Она отметила, что четко осознает потенциальные убытки такого развития событий, поэтому будет просить Палату общин голосовать против.

      В ЕС такие шаги воспринимают негативно. В частности, руководитель переговорной группы Евросоюза по Brexit Мишель Барнье уже исключил применение переходного периода в таком случае.

      "Кажется, есть опасная иллюзия, что Великобритания может выиграть от перехода при отсутствии соглашения о выходе. Позвольте мне объяснить: единая правовая основа для переходного периода – это соглашение о выходе. Отсутствие соглашения означает отсутствие переходного периода", – отметил он.

      Ряд политических обозревателей уже выразили убеждение, что "хаотичный" Brexit поддержан не будет.

      Так, эксперт Майдана иностранных дел Александр Хара в комментарии 24 канала отметил, что такое развитие событий невыгодно ни Британии, ни Евросоюзу.

      По его словам, последствия выхода без соглашения означают неопределенность относительно большого количества вопросов, в частности в бизнесе: вопросы таможни, перемещение товаров и услуг, финансов и тому подобное. Все это "зависает" и никто не будет знать, в каком режиме работать. Уже происходит отток бизнеса, финансового и банковского сектора крупных компаний из Британии в другие европейские страны. И такое решение будет просто усиливать этот процесс, поскольку бизнес не любит неопределенности. Это ударит по карманам, в том числе, обычных британцев.

      Читайте также: Почему хаос из-за Brexit в Британии играет "на руку" Евросоюзу

      І прихильники, і противники виходу з ЄС все ж за те, щоб угода була. Просто існують різні бачення того, якою вона має бути.

      Вариант второй: отсрочка

      В случае, если британские парламентарии не поддержат выход из Евросоюза без соглашения, то состоится голосование за отсрочку Brexit. Этот вариант является более вероятным, поскольку в ЕС уже говорили, что готовы дать Великобритании отсрочку. В частности, глава Европейского совета Дональд Туск уже заявлял, что считает разумным такое решение.

      Однако председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер накануне повторного голосования отметил, что "третьего шанса уже не будет".

      Будем откровенными: либо это соглашение, либо Brexit может вообще не состояться. Больше не будет новых интерпретаций и не будет новых заверений о заверениях,
      – подчеркнул он.

      Также в британских СМИ появились сообщения, что власти ЕС рассматривают возможность введения штрафных санкций для Великобритании в случае отсрочки процедуры выхода страны из Евросоюза. Так, отсрочка Brexit может стоить британскому правительству 1 миллиард фунтов в месяц.

      Читайте также: Финансовый сектор Великобритании готовится к Brexit: страна потеряет более триллиона долларов

      По словам Александра Хары, ЕС может дать время Британии по крайней мере до мая. Дольше – вряд ли: начинается уже избирательная кампания в Европарламент и если до этого они еще могут подождать, то позже это будет сложно. Поскольку тогда британцам надо будет участвовать в этих выборах и ситуация запутается окончательно.

      Brexit
      Пока самой вероятной называют именно отсрочку Brexit / Getty Images

      Вариант третий: попытка "отменить" Brexit

      Проведение второго референдума с надеждой на то, что британцы "передумают", сама Тереза Мэй отвергла. Пока что это – наименее вероятный вариант, но такая опция остается.

      "Вполне возможно, что люди признают ошибки и в конце концов уйдут на второй референдум. И там будет другое решение. Даже если симпатики к Brexit были, они уже увидели его негативные моменты. Я уже не говорю про обычных британцев, которые на своем кармане это почувствовали", – рассказал Александр Хара.

      Однако не стоит забывать о правовых нюансах – процесс процедуры выхода уже запущен, поэтому "вернуть назад все" будет очень непросто.

      Вариант четвертый: отставка Мэй и досрочные выборы

      В Великобритании обсуждают также и возможную отставку Терезы Мэй, отмечая, что ее политическая карьера "завершена". В частности, консерватор Чарльз Уолкер заявлял, что в случае провала голосования в течение ближайших дней или недель будет объявлено о досрочных выборах.

      Brexit
      Мэй возвращается домой после голосования, заголовок "Доведена до отчаяния"

      "В связи с политической культурой Британии, Мэй должна была уйти в отставку еще в январе. Но существует политическая ответственность и, понимая, что ни у никаких других политических сил нет адекватного рецепта решения вопроса Brexit, она будет пытаться до конца свой крест донести. Когда Тереза Мэй стала премьером, то понимала, что войдет в историю, но она точно не будет триумфальной. Не могло быть ни одного удачного варианта Brexit, за который проголосует большая часть парламента или которое большая часть общества будет принимать", – пояснил ситуацию Александр Хара.

      Читайте также: Мэй потеряла поддержку почти всего кабинета министров за Brexit

      Однако смена правительства Британии и новые переговоры ЕС уже не интересуют, добавил эксперт. Они два года шли на уступки, а всему есть предел. В Евросоюзе готовы идти дальше с пониманием, что Британии с ними больше нет.

      Что нужно знать про Brexit?Это – выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовало 51,9% человек. За то, чтобы остаться в составе ЕС – 48,1%.

      Окончательная дата выхода Великобритании из Евросоюза – 29 марта 2019 года. Затем начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Его могут продлить один раз, однако максимальная продолжительность пока неизвестна.

      blog_ava
      "Нацкорпус" устроил акцию во время визита Порошенко в Чернигов
      сегодня
      1838
      Автор: Светлана Попова
      Теги: Публикации Статьи Великобритания Brexit Евросоюз Тереза Мэй
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Реал" спутал карты всем топ-клубам Европы, виной всему Зидан
      сегодня , 18:00 "Реал" спутал карты всем топ-клубам Европы, виной всему Зидан
      Михайло Гема 63
      "Наши" или "не наши": почему Украина не может решить судьбу крымчан
      сегодня , 17:30 "Наши" или "не наши": почему Украина не может решить судьбу крымчан
      Павло Казарін 184
      Украинский бронеавтомобиль Барс-8ММК поехал в Испанию: зачем и какие могут быть последствия?
      сегодня , 17:01 Украинский бронеавтомобиль Барс-8ММК поехал в Испанию: зачем и какие могут быть последствия?
      Злой Одессит 1240
      Мажорне мародерство в "Укроборонпромі": як у світі реагують на корупційний скандал в Україні
      сегодня , 15:30 Мажорне мародерство в "Укроборонпромі": як у світі реагують на корупційний скандал в Україні
      Віталій Шабунін 447
      Авиакатастрофа в Эфиопии: какие страны запретили самолеты Boeing 737 Max 8
      сегодня , 15:10 Авиакатастрофа в Эфиопии: какие страны запретили самолеты Boeing 737 Max 8
      453
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      На свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидлтон приглашены 2 тыс. человек
       24 апреля 2011 , 12:03
      Инфографика: мировая карта голода
       31 мая 2015 , 13:57
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук