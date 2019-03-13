Доведенные до отчаяния: что ждет Британию после отклонения соглашения о Brexit

Парламент Великобритании во второй раз провалил голосование за соглашение о Brexit. Теперь обсуждают два основных варианта развития событий: выход из ЕС без соглашения и отсрочки Brexit. Однако ими все не ограничивается. Рассказываем, как может развиваться ситуация дальше и возможна ли "отмена" выхода Британии из Евросоюза.

Голосование за новый вариант предложенного Терезой Мэй соглашения по выходу Британии из Европейского Союза снова закончилось провалом – 391 парламентарий проголосовал против, за – 242. Что ждет Британию дальше?

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Вариант первый: "хаотичный Brexit"

Тереза Мэй после провального голосования объявила, что следующим будет предложение о выходе из ЕС без соглашения. Она отметила, что четко осознает потенциальные убытки такого развития событий, поэтому будет просить Палату общин голосовать против.

В ЕС такие шаги воспринимают негативно. В частности, руководитель переговорной группы Евросоюза по Brexit Мишель Барнье уже исключил применение переходного периода в таком случае.

"Кажется, есть опасная иллюзия, что Великобритания может выиграть от перехода при отсутствии соглашения о выходе. Позвольте мне объяснить: единая правовая основа для переходного периода – это соглашение о выходе. Отсутствие соглашения означает отсутствие переходного периода", – отметил он.

Listening to debate in @HouseofCommons : there seems to be a dangerous illusion that the UK can benefit from a transition in the absence of the WA.

Let me be clear: the only legal basis for a transition is the WA. No withdrawal agreement means no transition. — Michel Barnier (@MichelBarnier) 12 березня 2019 р.

Ряд политических обозревателей уже выразили убеждение, что "хаотичный" Brexit поддержан не будет.

Так, эксперт Майдана иностранных дел Александр Хара в комментарии 24 канала отметил, что такое развитие событий невыгодно ни Британии, ни Евросоюзу.

По его словам, последствия выхода без соглашения означают неопределенность относительно большого количества вопросов, в частности в бизнесе: вопросы таможни, перемещение товаров и услуг, финансов и тому подобное. Все это "зависает" и никто не будет знать, в каком режиме работать. Уже происходит отток бизнеса, финансового и банковского сектора крупных компаний из Британии в другие европейские страны. И такое решение будет просто усиливать этот процесс, поскольку бизнес не любит неопределенности. Это ударит по карманам, в том числе, обычных британцев.

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І прихильники, і противники виходу з ЄС все ж за те, щоб угода була. Просто існують різні бачення того, якою вона має бути.

Вариант второй: отсрочка

В случае, если британские парламентарии не поддержат выход из Евросоюза без соглашения, то состоится голосование за отсрочку Brexit. Этот вариант является более вероятным, поскольку в ЕС уже говорили, что готовы дать Великобритании отсрочку. В частности, глава Европейского совета Дональд Туск уже заявлял, что считает разумным такое решение.

Однако председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер накануне повторного голосования отметил, что "третьего шанса уже не будет".

Будем откровенными: либо это соглашение, либо Brexit может вообще не состояться. Больше не будет новых интерпретаций и не будет новых заверений о заверениях,

– подчеркнул он.

Также в британских СМИ появились сообщения, что власти ЕС рассматривают возможность введения штрафных санкций для Великобритании в случае отсрочки процедуры выхода страны из Евросоюза. Так, отсрочка Brexit может стоить британскому правительству 1 миллиард фунтов в месяц.

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По словам Александра Хары, ЕС может дать время Британии по крайней мере до мая. Дольше – вряд ли: начинается уже избирательная кампания в Европарламент и если до этого они еще могут подождать, то позже это будет сложно. Поскольку тогда британцам надо будет участвовать в этих выборах и ситуация запутается окончательно.



Пока самой вероятной называют именно отсрочку Brexit / Getty Images

Вариант третий: попытка "отменить" Brexit

Проведение второго референдума с надеждой на то, что британцы "передумают", сама Тереза Мэй отвергла. Пока что это – наименее вероятный вариант, но такая опция остается.

"Вполне возможно, что люди признают ошибки и в конце концов уйдут на второй референдум. И там будет другое решение. Даже если симпатики к Brexit были, они уже увидели его негативные моменты. Я уже не говорю про обычных британцев, которые на своем кармане это почувствовали", – рассказал Александр Хара.

Однако не стоит забывать о правовых нюансах – процесс процедуры выхода уже запущен, поэтому "вернуть назад все" будет очень непросто.

Вариант четвертый: отставка Мэй и досрочные выборы

В Великобритании обсуждают также и возможную отставку Терезы Мэй, отмечая, что ее политическая карьера "завершена". В частности, консерватор Чарльз Уолкер заявлял, что в случае провала голосования в течение ближайших дней или недель будет объявлено о досрочных выборах.



Мэй возвращается домой после голосования, заголовок "Доведена до отчаяния"

"В связи с политической культурой Британии, Мэй должна была уйти в отставку еще в январе. Но существует политическая ответственность и, понимая, что ни у никаких других политических сил нет адекватного рецепта решения вопроса Brexit, она будет пытаться до конца свой крест донести. Когда Тереза Мэй стала премьером, то понимала, что войдет в историю, но она точно не будет триумфальной. Не могло быть ни одного удачного варианта Brexit, за который проголосует большая часть парламента или которое большая часть общества будет принимать", – пояснил ситуацию Александр Хара.

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Однако смена правительства Британии и новые переговоры ЕС уже не интересуют, добавил эксперт. Они два года шли на уступки, а всему есть предел. В Евросоюзе готовы идти дальше с пониманием, что Британии с ними больше нет.

Что нужно знать про Brexit?Это – выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовало 51,9% человек. За то, чтобы остаться в составе ЕС – 48,1%.



Окончательная дата выхода Великобритании из Евросоюза – 29 марта 2019 года. Затем начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Его могут продлить один раз, однако максимальная продолжительность пока неизвестна.