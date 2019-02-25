Хаос из-за Brexit в Британии играет "на руку" Евросоюза, – эксперт

По информации авторитетных изданий, в Европейском союзе рассматривают возможность отсрочки выхода Великобритании до 2021 года. Однако эксперты отмечают, что то, что этот процесс является достаточно болезненным для Королевства, выгодно для ЕС.

Читайте также: Что такое Brexit и почему Великобритания провалила голосование за соглашение Мэй

По данным The Guardian, в ЕС готовы проголосовать за перенос Brexit. Но Британия должна об этом попросить и выразить готовность внести изменения в план выхода из Евросоюза. Без соответствующего обращения в Брюсселе ничего не смогут сделать.

Эксперт "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко в комментарии 24 каналу отметил, что Евросоюзу выгодно показать, что выходить из него – сложно, дорого и ход этого процесса трудно спрогнозировать. Для европейцев пример Британии должно быть наглядным в этом смысле.

Сами сложности, которые возникают сейчас, эксперт называет прогнозируемыми, ведь раньше из ЕС ни одна страна не выходила.

Процедура о выходе описана очень обобщенно. Да, там сказано о двух годах срока, в течении которые должны быть достигнуты договоренности об условиях выхода и сотрудничества после этого. Однако ни у кого нет понимания, как действовать, если возникают другие неожиданные сложности,

– пояснил Богдан Яременко.

Другой аспект выхода Великобритании для ЕС – это необходимость переформатирования бюджета. Потому что Великобритания была одной из четырех стран, которые вкладывали в бюджет больше, чем брали. И это, конечно, потеря, хотя и очень ощутимая, но не невосполнима. То есть теперь нужно переформатировать весь цикл принятия решений без учета мнения Британии и без британских денег.

Читайте также: Британское правительство изучает возможность переноса Brexit на два месяца

Поэтому сейчас идет поиск различных концепций и это сложно как для Европейского союза, так и для Великобритании. В Королевстве все осложняется еще и тем, что существует много политических сил, которые просто хотят отстранить от должности Терезу Мэй.

"Для них Brexit как таковой является менее важным, а главное – это внутриполитическая борьба, возможность прийти к власти. Эти группы менее сильные, но они существуют. То есть в Британии этот процесс породил определенный хаос и перманентный внутриполитический кризис. Так же как и, конечно, кризис в отношениях с соседями", – добавил эксперт.

Вариантов развития событий в Британии много, так же как и попыток различных сторон повлиять на ситуацию. Будет ли все это реализовано на практике – пока говорить рано.

Что надо знать о Brexit?

Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% лиц, принявших участие в волеизъявлении.



Окончательная дата выхода Великобритании из Евросоюза – 29 марта 2019 года.