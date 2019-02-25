Британское правительство изучает возможность переноса Brexit на два месяца, – The Daily Telegrap

В канцелярии главы правительства разработан план, согласно которому Тереза Мэй официально обратится с соответствующей просьбой в Евросоюз, если до 12 марта британский парламент не будет готов одобрить проект соглашения по Brexit.

Именно к 12 марта, как в воскресенье заявила сама Мэй, в парламенте должно состояться новое голосование по проекту соглашения с Брюсселем, нынешний вариант которой депутаты отвергли 15 января.

Читайте также: Мэй просить парламент Великобритании предоставить ей дополнительное время для переговоров по Brexit

По данным издания The Daily Telegraph, члены кабинета министров считают, что двух месяцев хватит, чтобы вывести ситуацию из тупика, в котором она сейчас находится. В то же время издание The Guardian сообщило, что в ЕС хотели бы отложить Brexit до конца 2020 года, когда закончится очередной семилетний бюджетный период Евросоюза.

По меньшей мере трое членов кабмина выступают за перенос Brexit и угрожают подать в отставку, если Мэй не откажется от варианта, при котором Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, что может привести к крайне негативными последствиями для экономики королевства. При этом против продолжения переговоров с ЕС выступают члены влиятельного правого крыла Консервативной партии – евроскептики, не опасаются последствий жесткого Brexit.

В воскресенье Тереза ​​Мэй пообещала продолжать переговоры с Евросоюзом на этой неделе. Она отметила, что перенос Brexit не станет решением существующих проблем, а лишь отсрочит необходимость принимать болезненные решения.

Что надо знать о Brexit?Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% лиц, принявших участие в волеизъявлении.