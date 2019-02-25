03:35
25 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 MARUV ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 MARUV ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК

      Британское правительство изучает возможность переноса Brexit на два месяца, – The Daily Telegrap

      7 Читати новину українською
      Тереза Мэй и Дональд Туск
      Тереза Мэй и Дональд Туск / The Daily Telegraph

      В канцелярии главы правительства разработан план, согласно которому Тереза Мэй официально обратится с соответствующей просьбой в Евросоюз, если до 12 марта британский парламент не будет готов одобрить проект соглашения по Brexit.

      Именно к 12 марта, как в воскресенье заявила сама Мэй, в парламенте должно состояться новое голосование по проекту соглашения с Брюсселем, нынешний вариант которой депутаты отвергли 15 января.

      Читайте также: Мэй просить парламент Великобритании предоставить ей дополнительное время для переговоров по Brexit

      По данным издания The Daily Telegraph, члены кабинета министров считают, что двух месяцев хватит, чтобы вывести ситуацию из тупика, в котором она сейчас находится. В то же время издание The Guardian сообщило, что в ЕС хотели бы отложить Brexit до конца 2020 года, когда закончится очередной семилетний бюджетный период Евросоюза.

      По меньшей мере трое членов кабмина выступают за перенос Brexit и угрожают подать в отставку, если Мэй не откажется от варианта, при котором Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, что может привести к крайне негативными последствиями для экономики королевства. При этом против продолжения переговоров с ЕС выступают члены влиятельного правого крыла Консервативной партии – евроскептики, не опасаются последствий жесткого Brexit.

      В воскресенье Тереза ​​Мэй пообещала продолжать переговоры с Евросоюзом на этой неделе. Она отметила, что перенос Brexit не станет решением существующих проблем, а лишь отсрочит необходимость принимать болезненные решения.

      Что надо знать о Brexit?Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% лиц, принявших участие в волеизъявлении.

      Последние новости  BREXIT
      •  
      blog_ava
      Не могу остаться в стороне, – Нищук высказался о скандале вокруг Нацотбора на Евровидение
      24 февраля
      185
      Теги: Тереза Мэй Великобритания Brexit Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Победители премии Оскар-2019: список
      сегодня , 03:15 Победители премии Оскар-2019: список
      23
      Главные новости 24 февраля: теракт против жителей на Донбассе и массовые марши памяти Немцова
      24 февраля , 22:25 Главные новости 24 февраля: теракт против жителей на Донбассе и массовые марши памяти Немцова
      717
      Посилення боїв на Донбасі, боротьба спецслужб та "йдіть на х*й з війною": топ-5 блогів тижня
      24 февраля , 22:02 Посилення боїв на Донбасі, боротьба спецслужб та "йдіть на х*й з війною": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 775
      Самые смешные мемы недели: "Русские бл*ди" на Евровидении, Кличко и каждый 2-й, порно в облраде
      24 февраля , 20:00 Самые смешные мемы недели: "Русские бл*ди" на Евровидении, Кличко и каждый 2-й, порно в облраде
      932
      MARUV о войне в Донбассе, "русский мир" проник в украинские выборы – топ-5 видео недели
      24 февраля , 19:30 MARUV о войне в Донбассе, "русский мир" проник в украинские выборы – топ-5 видео недели
      516
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Опасная красота: эффектные извержения вулканов в разных частях мира
       9 января 2017 , 13:06
      США перебросили вооружение в Южную Корею в ответ на ядерные испытания КНДР
       10 января 2016 , 12:35
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук