Мэй готовится перенести повторное голосование за сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится перенести повторное голосование в парламенте по соглашению об условиях Brexit на конец февраля, что неизбежно приведет к продолжению действия статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском Союзе, которая устанавливает регламент и сроки выхода королевства с ЕС
По данным The Daily Telegraph, запланированное на 14 февраля голосования в Палате общин не произойдет и теперь определяется новая дата в конце месяца.
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Отмечается, что главный партийный парламентский организатор Джулиан Смит выразил опасение, что спикер нижней палаты парламента Джон Беркоу может попытаться сорвать планы правительства и способствовать проведению голосования в более ранние сроки.
Ранее The Daily Telegraph сообщала, что члены британского правительства тайно обсудили план отсрочки даты Brexit на восемь недель - до 24 мая. Мэй же считает недопустимым перенос Brexit и обещает, что выход страны из ЕС состоится, как и было запланировано, 29 марта.
Что надо знать о Brexit?Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% человек, принявших участие в волеизъявлении.
Коротко о том, что сейчас происходит с Brexit:
- 13 ноября 2018 года представители Великобритании и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из состава Евросоюза. Следующий шаг должен был быть за британским правительством, а потом документ должны были рассмотреть парламенты обеих сторон;
- 25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза;
- 14 января 2019 года не поддержала Brexit Палата лордов (верхняя палата британского парламента), а 15 января против сказало большинство депутатов Палаты общин (нижняя палата):
- 16 января парламент Великобритании проголосовал против вотума недоверия правительству консерваторов во главе с премьер-министром Терезой Мэй. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325. Разница составила всего 19 голосов;
- Примерно 40 членов правительства Великобритании заявили о готовности уйти в отставку в случае невозможности голосовать за план, который предусматривает недопущение Brexit без соглашений;
- 20 британских министров и членов правительства тайно встретились в парламенте, чтобы разработать план, который не допустит Brexit без соглашения.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй захотела возобновить переговоры с ЕС по соглашению о выходе, чтобы получить поддержку документа в британском парламенте. В Евросоюзе отказали.