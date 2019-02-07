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      Мэй готовится перенести повторное голосование за сделку по Brexit

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      Голосование по Brexit могут перенести
      Голосование по Brexit могут перенести / 24 Канал

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится перенести повторное голосование в парламенте по соглашению об условиях Brexit на конец февраля, что неизбежно приведет к продолжению действия статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском Союзе, которая устанавливает регламент и сроки выхода королевства с ЕС

      По данным The Daily Telegraph, запланированное на 14 февраля голосования в Палате общин не произойдет и теперь определяется новая дата в конце месяца.

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      Отмечается, что главный партийный парламентский организатор Джулиан Смит выразил опасение, что спикер нижней палаты парламента Джон Беркоу может попытаться сорвать планы правительства и способствовать проведению голосования в более ранние сроки.

      Ранее The Daily Telegraph сообщала, что члены британского правительства тайно обсудили план отсрочки даты Brexit на восемь недель - до 24 мая. Мэй же считает недопустимым перенос Brexit и обещает, что выход страны из ЕС состоится, как и было запланировано, 29 марта.

      Что надо знать о Brexit?Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% человек, принявших участие в волеизъявлении.

      Коротко о том, что сейчас происходит с Brexit:

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Brexit Тереза Мэй Великобритания
      Источник: 24 Канал
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