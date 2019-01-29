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      Тереза Мэй будет просить Евросоюз возобновить переговоры о Brexit

      21 Читати новину українською
      Тереза Мэй
      Тереза Мэй / gettyimages

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет попросить Европейский союз возобновить переговоры относительно соглашения о выходе, чтобы получить поддержку документа в парламенте.

      Об этом она заявила своим министрам, сообщает ВВС.

      Читайте также: Британия может ввести военное положение, чтобы предотвратить хаос из-за Brexit без соглашения, – The Times

      Пресс-секретарь премьера сказала, чтобы получить поддержку Палаты общин, будут нужны правовые изменения относительно "запасного механизма", а это будет означать возобновление переговоров.

      29 января Тереза Мэй проведет неформальные переговоры с лидерами ЕС, однако неизвестно, состоятся ли они до голосования в парламенте Британии или после. Вечером в Парламенте будет голосование относительно ряда поправок в соглашение о Brexit, одна из которых касается наиболее спорного вопроса – границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

      Депутат-консерватор Грэхем Брейди внес поправку, которая предлагает изъятие "запасного механизма" из сделки и замену его "альтернативными механизмами". Ожидается, что эта поправка будет принята депутатами.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, в то же время 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      15 января члены Палаты общин проголосовали против соглашения относительно выхода страны из Европейского Союза. Вышеупомянутый документ предложило правительство Терезы Мэй. Против законопроекта проголосовали 432 парламентария, в то же время за – 202 человека.

      Из-за провала инициативы Мэй и состоялось голосование по вотуму недоверия правительству консерваторов во главе с чиновницей. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325.

      21 января Мэй выступила в Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании) с речью о Brexit. В итоге чиновница так и не представила ни одного конкретного "плана Б", однако сделала несколько заявлений относительно дальнейших обсуждений этого вопроса с Европейским Союзом.

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      Ранее примерно 40 членов правительства Великобритании заявили о готовности сложить свои полномочия в случае невозможности голосовать за план, который предусматривает недопущение Brexit без соглашения.

      Теги: Новости политики Евросоюз Великобритания Тереза Мэй Brexit
      Источник: 24 Канал
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