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      Британия может ввести военное положение, чтобы предотвратить хаос из-за Brexit без соглашения

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      Британия должна выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года
      Британия должна выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года / ptjornal.com

      Британское правительство готово ввести чрезвычайное и даже военное положение, если в Соединенном Королевстве будут возникать беспорядки, связанные с выходом страны из ЕС без соглашения.

      В частности, представители правительства Великобритании уделяют немало внимания Закону о чрезвычайных ситуациях, который был принят еще в 2004 году, отметили в издании The Times.

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      Этот закон сможет помочь в подавлении возможных акций гражданского неповиновения в связи с Brexit.

      Что такое Brexit?
      Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Вышеупомянутый закон также предусматривает возможность властям объявлять комендантский час, осуществлять конфискацию имущества и использовать войска для урегулирования протестов. Кроме этого, правительство также будет иметь возможность временно приостанавливать действие законов на срок до 21 дня. Исключением является лишь Закон о правах человека.

      В правительстве страны заверили, что делают все, чтобы не допустить негативного сценария.

      15 января члены Палаты общин проголосовали против соглашения по выходу страны из Европейского Союза. Вышеупомянутый документ предложило правительство Терезы Мэй. Против законопроекта проголосовали 432 парламентария, за – 202 человека.

      Из-за провала инициативы Мэй и состоялось голосование по вотуму недоверия правительству консерваторов во главе с чиновницей. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325.

      Тереза Мей

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

      21 января Мэй выступила в Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании) с речью относительно Brexit. В итоге чиновница так и не представила ни одного конкретного "плана Б", однако сделала несколько заявлений относительно дальнейших обсуждений этого вопроса с Европейским Союзом.

      Ранее примерно 40 членов правительства Великобритании заявили о готовности сложить свои полномочия в случае невозможности голосовать за план, который предусматривает недопущение Brexit без соглашения.

      Теги: Brexit Евросоюз Великобритания Законодательство
      Источник: 24 Канал
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