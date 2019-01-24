Brexit без соглашения: министры правительства Британии провели тайную встречу

Около 20 британских министров и членов правительства тайно встретились в парламенте, чтобы разработать план, который не допустит Brexit без соглашения.

Об этом пишет The Daily Telegraph.

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Среди присутствующих были младшие министры и пять членов правительства премьера страны Терезы Мэй. В частности, министр по вопросам пенсий и труда Амбер Радд, министр финансов Филипп Хаммонд, министр юстиции Дэвид Гок и министр энергетики Клэр Перри.

Предметом встречи было, как избежать экономических убытков в случае "жесткого" Brexit.

Подобные переговоры также состоялись 15 января. Тогда обсуждали возможность продолжения статьи 50, которая регулирует механизм выхода Британии из Евросоюза, чтобы не допустить Brexit без соглашения.

Ранее 24 канал сообщал, что около 40 членов правительства Великобритании заявили о готовности сложить свои полномочия в случае невозможности голосовать за план, который предусматривает недопущение Brexit без соглашения.

Почему в Британии обострилась ситуация вокруг Brexit?

13 ноября 2018 года представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. Следующий шаг должен быть за британским правительством, а потом документ должны были рассмотреть парламенты обеих сторон.



Уже 25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Зато в Британии высказались против. Так, 14 января 2019 года не поддержала Brexit Палата лордов, а 15 января против сказало большинство депутатов Палаты общин. Бывший глава британского МИД Борис Джонсон назвал отклонение парламентом соглашения об условиях выхода страны из Евросоюза шансом для премьер-министра Терезы Мэй договориться о более выгодном соглашении. В частности, речь идет о более длительном сроке оплаты "льготной пошлины" Евросоюза при экспорте и урегулирования вопроса о границе с ЕС в Ирландии. Также после Brexit Британия будет иметь финансовые обязательства в отношении 74 европейских учреждений.



16 января парламент Великобритании проголосовал против вотума недоверия правительству консерваторов во главе с Терезой Мэй. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325. Отрыв составил всего 19 голосов. Это уже второе голосование по выражению недоверия Терезе Мэй в течение последних двух месяцев. 12 декабря прошлого года вопрос об этом решала консервативная партия Великобритании, которую возглавляет Мэй, но провалила голосование.



21 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании) с речью о Brexit. В итоге чиновница так и не представила ни одного конкретного "плана Б", однако сделала несколько заявлений относительно дальнейших обсуждений этого вопроса с Европейским Союзом.



Так, во время выступления глава британского правительства Мэй повторила, что предложение относительно второго референдума не набирает большинства в Палате общин. По ее словам, наиболее реалистичная возможность избежать "обвального" выхода Британии из ЕС в конце марта – это проголосовать за договор о выходе, согласованный ее правительством и ЕС. Кроме того, Мэй считает нецелесообразным перенос даты Brexit с 29 марта 2019 года на более поздний срок. Как подчеркнула она, это не исключит вариант выхода Британии из ЕС без соглашения, а только отложит проблему.