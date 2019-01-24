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      Brexit без угоди: міністри уряду Британії провели таємну зустріч

      134 Читать новость на русском
      Brexit
      Brexit / Getty Images

      Близько 20 британських міністрів та членів уряду таємно зустрілися у парламенті, аби розробити план, який не допустить Brexit без угоди.

      Про це пише The Daily Telegraph.

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      Серед присутніх були молодші міністри і п'ять членів уряду прем'єрки країни Терези Мей. Зокрема, міністр з питань пенсій та праці Амбер Радд, міністр фінансів Філіпп Хаммонд, міністр юстиції Девід Гок і міністр енергетики Клер Перрі.

      Предметом зустрічі було, як уникнути економічних збитків у разі "жорсткого" Brexit.

      Подібні переговори також відбулись 15 січня. Тоді обговорювали можливість продовження статті 50, яка регулює механізм виходу Британії з Євросоюзу, аби не допустити Brexit без угоди. 

      Раніше 24 канал повідомляв, що близько 40 членів уряду Великобританії заявили про готовність скласти свої повноваження в разі неможливості голосувати за план, який передбачає недопущення Brexit без угоди.

      Чому у Британії загострилася ситуація навколо Brexit?13 листопада 2018 року представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. Відтак, наступний крок мав бути за британським урядом, а опісля документ повинні були розглянути парламенти обох сторін.

      Вже 25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританіїз Євросоюзу. Натомість у Британії висловивлися проти. Так, 14 січня 2019 не підтримала Brexit Палата лордів, а 15 січня проти сказала більшість депутатів Палати громад. Колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон назвав відхилення парламентом угоди про умови виходу країни з Євросоюзу шансом для прем'єр-міністра Терези Мей домовитися про більш вигідну угоду. Зокрема, йдеться про довший термін сплати "пільгового мита" Євросоюзу при експорті і врегулювання питання щодо кордону з ЄС в Ірландії. Також після Brexit Британія матиме фінансові зобов'язання щодо 74 європейських установ.

      16 січня парламент Великобританії проголосував проти вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з Терезою Мей. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325. Відрив склав всього 19 голосів. Це вже друге голосування щодо висловлення недовіри Терезі Мей протягом останніх двох місяців. 12 грудня минулого року питання про це вирішувала консервативна партія Великобританії, яку очолює Мей, але провалила голосування.

      21 січня прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей виступила у Палаті громад (нижня палата парламенту Великої Британії) з промовою щодо Brexit. У підсумку чиновниця так і не представила жодного конкретного "плану Б", однак зробила кілька заяв щодо подальших обговорень цього питання з Європейським Союзом.

      Так, під час виступу очільниця британського уряду Мей повторила, що пропозиція щодо другого референдуму не набирає більшості в палаті громад. За її словами, найбільш реалістична можливість уникнути "обвального" виходу Британії з ЄС наприкінці березня – це проголосувати за договір про вихід, узгоджений її урядом і ЄС. Крім того, Мей вважає недоцільним перенесення дати Brexit з 29 березня 2019 року на більш пізній термін. Як підкреслила вона, це не виключить варіант виходу Британії з ЄС без угоди, а лише відкладе проблему.

      Теги: Новини політики Великобританія Brexit
      Джерело: 24 Канал
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