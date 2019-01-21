Мей у парламенті виголосила промову щодо Brexit: основні тези

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей виступила у Палаті громад (нижня палата парламенту Великої Британії) з промовою щодо Brexit. У підсумку чиновниця так і не представила жодного конкретного "плану Б", однак зробила кілька заяв щодо подальших обговорень цього питання з Європейським Союзом.

Так, під час виступу очільниця британського уряду Мей повторила, що пропозиція щодо другого референдуму не набирає більшості в палаті громад. За її словами, найбільш реалістична можливість уникнути "обвального" виходу Британії з ЄС наприкінці березня – це проголосувати за договір про вихід, узгоджений її урядом і ЄС.

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Крім того, Мей вважає недоцільним перенесення дати Brexit з 29 березня 2019 року на більш пізній термін. Як підкреслила вона, це не виключить варіант виходу Британії з ЄС без угоди, а лише відкладе проблему.

Також чиновниця спростувала інформацію про те, що уряд має намір переглянути "Белфастську угоду", щоб вирішити проблему кордону Північної Ірландії та Ірландії.

Що таке Белфастська угода, або Угода Страсної п’ятниці? Це угода про політичне врегулювання конфлікту в Північній Ірландії, що передбачала створення автономних органів влади. Також було запропоновано низку інших заходів, що стосуються політичних і конституційних аспектів північноірландського конфлікту. Документ підписали 10 квітня 1998 року у Белфасті уряди Британії та Ірландії. Згодом його схвалили більшість політичних партій у Північній Ірландії і більшість дителів країни під час референдуму.

Зауважимо, що раніше Парламент Британії не підтримав план Мей щодо Brexit, а однією із причин цього стала майбутня ситуація на кордоні між Північною Ірландією та Ірландією, оскільки остання продовжує входити до складу Європейського союзу.

У підсумку британський прем’єр пообіцяла, що буде більш тісно, ніж раніше, співпрацювати з парламентом, представниками всіх партій, а також з основними партіями Північної Ірландії та інших регіонів.

Найголовнішою ж заявою Мей стало те, що європейські громадяни, які подають на право на постійне проживання у Великобританії, звільнятимуться від збору, що становить наразі 65 фунтів стерлінгів.

Щодо договору про вихід Британії з ЄС, то Мей формально знову внесла цей документ на голосуванню у Палату громад. Нове голосування заплановано на 29 січня. Мей запевнила, що упродовж того часу, який залишився, вона буде вести перемовини з усіма партіями, а потім з Брюсселем.

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До слова, у промові Терези Мей, де вона описала різні варіанти розвитку ситуації, не було одного пункту, а саме щодо можливості її відставки і позачергових виборів після другого (або, можливо, третього) провалу договору з ЄС у Палаті громад. До відставки Мей і позачергових виборів закликає, зокрема, лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін.

Що таке Brexit? Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. Відтак, наступний крок мав бути за британським урядом, а опісля документ повинні були розглянути парламенти обох сторін.



Вже 25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Натомість у Британії висловивлися проти. Так, 14 січня не підтримала Brexit Палата лордів, а 15 січня проти сказала більшість депутатів Палати громад.



16 січня парламент Великобританії проголосував проти вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з Терезою Мей. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325. Відрив склав всього 19 голосів.