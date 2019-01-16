Парламент Великобританії не підтримав відставку уряду Мей

Парламент Великобританії проголосував проти вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з Терезою Мей.

Про це повідомило видання BBC.

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Це вже друге голосування щодо висловлення недовіри Терезі Мей протягом останніх двох місяців. 12 грудня минулого року питання про це вирішувала консервативна партія Великобританії, яку очолює Мей, але провалила голосування.

За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325. Відрив склав всього 19 голосів.

Прем'єр-мінстр також запропонувала лідерам усіх партій провести з нею індивідуальні зустрічі, але попросила політиків підійти до них "з конструктивним настроєм".

Ми маємо знайти рішення, які зможуть отримати достатню підримку у парламенті,

– додала Мей.

Тепер у кабінету Мей є три дні, щоб підготувати альтернативний план Brexit.

Якщо парламент не змінить своєї позиції, існує кілька варіантів. Більшість із них веде до відтермінування виходу Британії з ЄС, який наразі має відбутися 29 березня. Євросоюз вже дав зрозуміти, що не проти дати відстрочку до середини літа.

Нагадаємо, що 15 січня члени Палати громад проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вищезазначений документ запропонував уряд Терези Мей. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи. Через провал ініціативи Мей і відбулось голосування щодо вотуму недовіри.

Що таке Brexit? Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.