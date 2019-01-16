Парламент Великобритании не поддержал отставку правительства Мэй

Парламент Великобритании проголосовал против вотума недоверия правительству консерваторов во главе с Терезой Мэй.

Об этом сообщило издание BBC.

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Это уже второе голосование по выражению недоверия Терезе Мэй в течение последних двух месяцев. 12 декабря прошлого года вопрос об этом решала консервативная партия Великобритании, которую возглавляет Мэй, но провалила голосование.

За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325. Отрыв составил всего 19 голосов.

Премьер-министр также предложила лидерам всех партий провести с ней индивидуальные встречи, но попросила политиков подойти к ним "с конструктивным настроением".

Мы должны найти решения, которые смогут получить достаточную поддержку в парламенте,

– добавила Мэй.

Теперь у кабинета Мэй есть три дня, чтобы подготовить альтернативный план Brexit.

Если парламент не изменит своей позиции, существует несколько вариантов. Большинство из них ведет к отсрочке выхода Британии из ЕС, который должен состояться 29 марта. Евросоюз уже дал понять, что не против дать отсрочку до середины лета.

Напомним, что 15 января члены Палаты общин проголосовали против соглашения по выходу страны из Европейского Союза. Вышеупомянутый документ предложило правительство Терезы Мэй. Против законопроекта проголосовали 432 парламентария, за – 202 человека. Из-за провала инициативы Мэй и состоялось голосование по вотуму недоверия.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.