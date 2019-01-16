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      Как будет жить Британия после голосования за недоверие правительству

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      Тереза Мэй 16 января, вероятно, оставит пост
      Тереза Мэй 16 января, вероятно, оставит пост / Getty Images

      Голосование за недоверие правительству Терезы Мэй, которое состоится вечером 16 января, вероятно, завершится ее отставкой.

      Об этом в комментарии сайту "24" рассказал эксперт Майдана иностранных дел Александр Хара.

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      По его словам, о том, каким будет развитие событий в дальнейшем, пока говорить трудно – нужно дождаться решения относительно голосования о недоверии к правительству. Однако существует большая вероятность того, что Тереза Мэй уйдет в отставку.

      Вечером будет ясна судьба и правительства, и премьера. По традиции, Мэй должна была уйти в отставку. Но она ранее указала, что этот вопрос настолько важен, что она не собирается уходить в отставку в случае провала голосования. И будет стараться реализовывать Brexit в любом случае, поскольку это воля избирателей. Скорее всего, Мэй потеряет свою должность – за вотум недоверия проголосуют,
      – отметил эксперт.

      Сейчас есть несколько возможных вариантов развития событий. После голосования будет почти две недели для того, чтобы сформировать новое правительство, и Тереза Мэй может попробовать это сделать. Если ей удастся каким-то образом привлечь к новой коалиции старых партнеров, в том числе и тех, кто голосовал против этой сделки, или же лейбористы попытаются создать свое правительство. Еще один вариант – это собственно общие выборы, где могут прийти к власти либеральные демократы, которые являются противниками выхода из ЕС. Как дальше будет развиваться эта ситуация в таком случае – довольно сложно сейчас предсказать. Поскольку фактически глава оппозиции, лидер лейбористов Джереми Корбин постоянно критиковал правительство, а конкретных предложений не предоставлял.

      Есть еще вариант, что Тереза Мэй в течение 21 дня подготовит новое или измененное соглашение и будет еще одно голосование. Однако Александр Хара отметил, что это маловероятно, "поскольку сложно представить, что она может предложить такое привлекательное, что изменит мнение большинства парламентариев".

      Напомним, что 15 января депутаты парламента Великобритании, а именно Палаты общин проголосовали против соглашения относительно выхода страны из Европейского Союза. Вышеупомянутый документ предложило правительство Терезы Мэй. Против законопроекта проголосовали 432 парламентария, в то же время за – 202 человека.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, в то же время 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: Великобритания Brexit
      Источник: 24 канал
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